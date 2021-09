TeamItaly, ecco la nazionale italiana degli hacker etici

Il prossimo 10 settembre alle 14:30 il Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del Cini (Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica) svelerà ufficialmente la nuova rosa del TeamItaly, la nazionale italiana degli hacker etici. L’incontro, in presenza a Torino nelle sale del Centro di Formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e trasmesso in streaming sui canali del Laboratorio, concluderà la settimana di ritiro della nazionale, nella quale gli azzurri della sicurezza informatica metteranno a punto schemi e strategie in vista della European cyber security challenge, sfida europea tra i più giovani e qualificati esperti di cybersicurezza del Continente, che avrà inizio il 28 settembre a Praga.

La selezione

I venti ragazzi e ragazze convocati nel TeamItaly sono stati scelti per essersi particolarmente distinti durante CyberChallenge.IT, percorso altamente avanzato di formazione, della durata di 12 settimane che annualmente offre a centinaia di giovani tra i 16 e i 23 anni l’opportunità di rafforzare le proprie competenze di cybersicurezza, sempre più al centro degli interessi politici e industriali nazionali.

Cyberchallenge.IT, insieme alle Olimpiadi italiane di cybersicurezza e al TeamItaly sono coordinati dal Laboratorio nazionale di cybersecurity, istituzione che concorre alla creazione dell’ecosistema nazionale della sicurezza informatica, mettendo a sistema le eccellenze della ricerca in questo campo e offrendo a decisori pubblici e istituzionali il proprio contributo per mettere in sicurezza il cyberspazio italiano e aumentare la competitività del sistema Paese.

L’agenda degli interventi e delle istituzioni che presenzieranno sarà divulgata nei prossimi giorni. È possibile partecipare in presenza, previa esibizione del green pass e con posti limitati, inviando una mail all’indirizzo comunicazione.cybersecurity@consorzio-cini.it.

Che Cos’è il Laboratorio Nazionale di Cybersecurity – CINI

Il Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI coordina attività di ricerca e formazione sui temi della sicurezza informatica a livello nazionale e internazionale per aiutare il “sistema paese” a essere più resiliente alla minaccia cibernetica. Il Laboratorio si impegna quindi a migliorare le misure di protezione della pubblica amministrazione e delle imprese da attacchi informatici supportando anche i processi di definizione degli standard e dei framework metodologici a livello nazionale.