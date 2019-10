Taxi volanti per andare dall’ufficio in aeroporto, a New York è realtà

Uber ha ufficializzato il nuovo servizio taxi-elicottero per muoversi più velocemente nel traffico di New York.

Il servizio Uber Copter, inaugurato in estate solo per alcuni clienti, ma da pochi giorni aperto a tutti, è attivo dalla tratta tra lower Manhattan e l’aeroporto John F. Kennedy di New York.

La procedura di prenotazione è in sostanza la stessa delle auto: si inserisce l’orario di partenza prescelto e la tratta e, oltre alle solite offerte di UberX e Uber Black, l’app fornisce un elenco anche delle corse di Uber Copter.

Come funziona il servizio

Secondo quanto riporta Bloomberg, gli utenti hanno una finestra di quattro ore, dalle 14:00 alle 18:00, in cui prenotare il servizio.

Il volo di circa otto minuti, ha un costo compreso tra i 200 e i 225 dollari a persona e include anche il trasporto in auto per le tratte del viaggio in cui è previsto, come ad esempio dall’eliporto vicino fino al terminal designato di un passeggero.

Tramite l’app, i clienti sono in grado di pianificare un viaggio con cinque giorni di anticipo. Come per le corse in auto Uber – spiega Bloomberg -, i prezzi oscilleranno in base alla domanda.

Uber utilizza elicotteri bimotore Bell 430 gestiti dalla società HeliFlite di Newark, ha due piloti su ogni volo, con un totale di sei posti passeggeri.



Il bimotore Bell 430 di Uber attivo a NYC

Fonte: Bloomberg

Il viaggio può richiedere un tempo fino a 30 minuti, mentre lo stesso viaggio in auto da Manhattan può richiedere un’ora o più, a seconda del traffico. Il trasporto pubblico richiede generalmente dai 50 ai 75 minuti.

Il servizio di Uber, che in futuro pensa di espandere il servizio ad altre zone della Grande Mela, presenta però dei piccoli svantaggi. I passeggeri possono portare con sé una piccola valigia, quindi non possono portare valigie di cui potrebbero aver bisogno quando viaggiano all’estero.