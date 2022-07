Tassare il traffico Internet? Un danno per il digitale Ue

La giornata in tre news.

Secondo la CCIA, tassare le Big Tech per il traffico online e finanziare così gli investimenti delle telco in nuove reti sarebbe controproducente in termini di nuove app e nuovi servizi digitali nell’Unione Europea.

Tim, il nuovo piano non scalda il mercato che resta freddo di fronte ai dettagli del Market Day di ieri. Sindacati sulle barricate chiamano in causa il Governo sulla rete unica.

Piccolo è brutto e soprattutto inaffidabile. Sembra questo il nuovo slogan del governo per le infrastrutture digitali della PA, a cominciare dal prossimo bando per il cloud nazionale. E’ davvero così?

