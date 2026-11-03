Tassa sui gigabyte in Francia, la protesta dei provider nazionali

OVHCloud, Iliad, VideoLAN, ma anche Dailymotion e Deezer, potrebbero venir colpiti dal prelievo sul traffico internet pensato per le Big Tech. Le proteste minacciano di affossare la proposta. C’è il rischio che a pagare di più alla fine siano gli utenti.

Tassa sul gigabyte: le proteste dei provider francesi mettono in crisi la proposta. Il voto chiave sulle ‘entrate’ in settimana

La proposta di tassare i gigabyte in Francia ha suscitato una dura reazione tra i fornitori digitali nazionali. Non si tratta di una tassa su internet né di un costo diretto per gli abbonati, ma di un prelievo a carico di piattaforme, cloud provider e altri fornitori di contenuti, con la possibilità, come spesso accade, che questi prelievi si trasformino in un aumento di prezzi al consumatore finale.

Octave Klaba, fondatore di OVHcloud, stima per l’azienda un costo lordo potenziale di circa 70 milioni di euro l’anno; anche applicando i tetti previsti dall’emendamento, la cifra potrebbe restare fra 23 e 70 milioni. VideoLAN, l’associazione senza scopo di lucro che sviluppa VLC, ha denunciato un possibile onere superiore al milione di euro. Xavier Niel, fondatore di Iliad e Free, ha definito “ignoranti e incompetenti” i deputati che hanno votato a favore.

Tra i provider francesi che potrebbero essere colpiti dalla misura sono menzionati anche Dailymotion, Deezer e Scaleway.

Il voto dell’Assemblea nazionale francese sulla parte “entrate” del bilancio 2027, inizialmente previsto per oggi, è stato rinviato perché l’esame degli emendamenti non è terminato. Lunedì sera ne restavano 758. Secondo il deputato Sébastien Chenu, se i lavori manterranno il ritmo attuale, la discussione potrebbe concludersi mercoledì sera; il voto si terrà dopo l’esame di tutti gli emendamenti, ma non è stata ancora fissata una nuova data. Il voto sull’intero bilancio è invece previsto per il 17 novembre e sarà l’occasione per stabilire su questa contestata proposta fiscale vedrà la luce o meno.

Una tassa votata per un soffio

L’emendamento I-1358, presentato dal deputato socialista Laurent Lhardit, introduce un prelievo di 0,055 euro (5,5 centesimi) per ogni gigabyte inviato dai fornitori di contenuti agli utenti francesi. La misura è stata approvata il 30 ottobre con 11 voti favorevoli e 10 contrari, in una votazione a cui hanno partecipato 35 deputati. È un primo passaggio parlamentare: la tassa non è ancora legge e il destino dell’emendamento dipende dal voto sull’intera sezione del bilancio dedicata alle entrate che come abbiamo anticipato dovrà slittare.

La proposta mira a far contribuire le grandi piattaforme digitali, come Google, Meta, Netflix, Amazon e Akamai, forse TikTok, ma il criterio scelto, cioè il volume dei dati trasmessi, non distingue in modo diretto tra un colosso globale, un fornitore cloud francese, un’associazione o un servizio di software libero. Il testo prevede tetti legati al fatturato, ma non un’esenzione generale per le organizzazioni non profit o per gli operatori più piccoli.

Il rischio per cloud e servizi digitali francesi

La protesta dei provider riflette un problema di impostazione: chi distribuisce molti dati può essere esposto al prelievo anche se non ha i ricavi o i margini delle piattaforme che la misura vorrebbe colpire. Per OVHcloud, il costo potrebbe tradursi in prezzi più alti per i clienti; nel caso di VideoLAN, un onere calcolato sui volumi distribuiti rischia di pesare sul bilancio di un’organizzazione che offre gratuitamente il proprio software. Le cifre diffuse dalle aziende sono stime, ma mostrano quanto la base imponibile possa produrre effetti diversi da quelli annunciati dai promotori.

Anche il governo francese ha contestato la proposta. Il ministro dei Conti pubblici David Amiel ha avvertito che una parte consistente del gettito potrebbe ricadere su fornitori più piccoli, in particolare francesi, e ha sollevato dubbi sulla misurazione dei flussi e sull’identificazione del soggetto da tassare.

Gli operatori telecom dovrebbero rilevare i volumi per fornitore di contenuti, ma la presenza di intermediari tecnici complica l’attribuzione del traffico.

Tassa ‘giusta’, ma il costo potrebbe essere scaricato sugli utenti

La tassa sarebbe formalmente a carico dei fornitori di contenuti, non degli abbonati né degli operatori di telecomunicazioni. Non è detto però che il costo resti sulle imprese: piattaforme e servizi potrebbero trasferirlo ai clienti con rincari, nuove commissioni o più pubblicità. Al valore nominale, 100 gigabyte corrisponderebbero a un prelievo di 5,50 euro.

Le grandi piattaforme digitali guadagnano enormemente dal mercato francese, ma una parte dei loro mega-profitti viene spesso tassata altrove, come certificato anche dall’Ocse. Far contribuire Netflix e le Big Tech alle finanze pubbliche può quindi essere una forma di equità fiscale e di redistribuzione delle risorse. Il problema è lo strumento scelto: una tassa calcolata sui gigabyte colpisce il traffico, non i profitti, rischiando così di gravare anche su provider francesi, servizi open source e associazioni no-profit che distribuiscono molti dati senza avere i margini delle big tech.

Se l’obiettivo è far pagare l’uso delle reti, il gigabyte ha una logica, ma rischia di diventare una tassa sull’infrastruttura digitale più che sui giganti tecnologici americani. Se l’obiettivo inoltre è colpire questi ultimi, servono soglie minime, esenzioni per no-profit e piccoli operatori, comprese regole che impediscano che il costo ricada sui consumatori o sui concorrenti nazionali.

In caso l’Assemblea respingesse la parte “entrate” del bilancio, l’emendamento decadrà e al Senato arriverà il testo iniziale del governo, senza la tassa. Una volta approvata, inoltre, la proposta dovrà ancora superare l’esame del Senato e le successive decisioni del governo. Il nodo politico, dunque, resta aperto: far contribuire le grandi piattaforme senza trasformare la tassa sul traffico in un aggravio per gli stessi fornitori digitali francesi. Ammesso che la proposta sopravviva al voto, il legislatore riuscirà ad evitare l’aumento dei prezzi agli utenti di rete?

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