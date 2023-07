Tassa su Internet? Butti ri-frena

Il racconto della giornata con gli “occhi” di Key4biz.

Fair Share. In apertura torna il dibattito se tassare o no gli OTT. Intervistato da Euractiv, il Sottosegretario alla Trasformazione Digitale Alessio Butti definisce la tassa su Internet, al vaglio della Commissione Ue, un’iniziativa “non attuale”.

Dossier Open Fiber. Nel frattempo, continua il confronto a distanza fra il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri e Cdp: “Non avalli il disastro con propri fondi”.

Infine, 5G. Abbiamo scovato un report in cui si legge che nel nostro Paese le maggiori città siano già coperte in 5G, soprattutto al Nord.

Clicca qui per leggere la Dailyletter