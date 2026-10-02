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Tasca (A2a), ‘orgogliosi per assunzione di 900 persone nel contesto economico attuale’

Tasca (A2a), ‘orgogliosi per assunzione di 900 persone nel contesto economico attuale’

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Tasca (A2a), ‘orgogliosi per assunzione di 900 persone nel contesto economico attuale’ Adnkronos

(Adnkronos) – “È un motivo di orgoglio poter dire che assumiamo 900 persone in questo contesto economico e le assumiamo con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Questa è un’altra scelta importante che abbiamo fatto come gruppo, abbandonando le logiche dello stage transitorio per i neolaureati che portiamo all’interno. In questo modo credo che sviluppiamo un rapporto di fiducia con le persone che vengono a lavorare con noi, perché diamo loro la possibilità di pianificare un futuro e, contemporaneamente, offriamo uno strumento importante per fidelizzare i talenti”. Sono le parole di Roberto Tasca, presidente di A2a, alla presentazione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Milano della Life Company. 

economia

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Redazione Key4biz

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