Tariffe smartphone con 60 GB: 3 soluzioni da prendere in considerazione

Il boom delle tariffe smartphone low cost dello scorso anno e l’arrivo di Iliad hanno livellato verso il basso l’intero mercato della telefonia mobile e, in particolare, le soluzioni tutto compreso: i GB sono aumentati, fino ad arrivare a soglie di circa 50 GB, ormai una consuetudine per molte compagnie. Negli ultimi mesi, tuttavia, il numero di dati è incrementato ancora e non è difficile trovare oggi delle offerte dai costi interessanti con almeno 60 GB di Internet compresi nel piano.

Facendo un confronto delle tariffe cellulari di questo periodo è sempre più frequente usufruire di promozioni interessanti che prevedono un bundle dati estremamente generoso, una manna dal cielo per chi fa largo uso di servizi affamatissimi di traffico Internet, come ad esempio Netflix, Spotify (in particolare se si utilizzano qualità superiori), gaming online intenso, etc…

Vediamo, quindi, 3 tariffe smartphone con 60 GB che potrebbero fare a caso vostro e che non vi faranno spendere esageratamente sul canone mensile.

La più economica: offerta LycaMobile (6,99 euro al mese)

L’operatore virtuale più importante a livello globale, LycaMobile, ha lanciato di recente un’offerta estremamente vantaggiosa, dedicata a tutti coloro che effettueranno a portabilità del proprio numero. A poco meno di 7 euro al mese si avranno:

telefonate senza limiti verso tutti i fissi e i cellulari nazionali;

sms verso tutti;

60 GB di Internet mobile.

L’offerta potrà essere richiesta presso qualsiasi rivenditore LycaMobile e non dovrebbe prevedere alcun contributo di attivazione. Ricordiamo che LycaMobile è una compagnia virtuale che si appoggia in Italia alle reti Vodafone, sia in 3G che in 4G.

La più completa: Tre All-In Power (11,99 euro al mese)

La compagnia Tre Italia offre da qualche tempo la tariffa All-In Power a circa 12 euro al mese, con vincolo di permanenza minimo di 24 mesi e addebito del costo su conto corrente o carta di credito. L’offerta comprende:

telefonate senza limiti verso tutti i fissi e i cellulari nazionali;

sms illimitati verso tutti;

60 GB di Internet mobile;

opzione Giga Bank, per utilizzare i dati non consumati anche nei mesi successivi;

servizio Apple Music gratis per 6 mesi;

opzione LTE gratuita;

carta Grande Cinema 3 per andare al cinema in 2 al prezzo di 1, dal lunedì alla domenica, festivi compresi.

L’offerta, nonostante il vincolo contrattuale di 2 anni, è decisamente interessante dal punto di vista dei servizi proposti. Segnaliamo, inoltre, che Tre offre la stessa offerta All-In Power ma in versione Super, al costo di 14,99 euro al mese, ma con ben 100 GB al mese).

Per chi preferisce l’attivazione in negozio: Wind All Inclusive Easy Pay (16,99 euro al mese)

Se non avete modo o non volete effettuare un’attivazione online del piano, potrete prendere in considerazione la tariffa All Inclusive Wind in versione Easy Pay (quindi pagamento attraverso un metodo automatico, come carta di credito o addebito su conto corrente o carta conto), disponibile in questo periodo in negozio a poco meno di 17 euro al mese. Potrete, quindi, usufruire immediatamente dei vantaggi del piano, senza dover attendere la spedizione e la consegna della sim. La tariffa offre:

telefonate senza limiti verso tutti i fissi e i cellulari nazionali;

sms verso tutti senza limiti;

60 GB di Internet;

segreteria telefonica inclusa;

servizio SMS MYWind per sapere chi ti ha cercato incluso.

Il contributo di attivazione di All Inclusive Wind Easy Pay viene scontato a 4,99 euro, anziché 31,99 euro, ma solo se si manterrà l’offerta attiva per almeno 24 mesi (lo sconto si annulla anche se si cambierà offerta rimanendo comunque con l’operatore Wind).

Le tariffe smartphone con 60 GB, quindi, sono un’ottima soluzione per coloro che utilizzano spesso e in modo massiccio la connessione dati dello smartphone. Non solo: grazie ad un traffico dati cosi generoso è possibile condividere la rete con altri dispositivi, una valida alternativa alla rete fissa per un uso normale di Internet, anche fuori casa, giusto in tempo per le vacanze estive.