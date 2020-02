Tariffe monorarie per l’energia elettrica, le offerte con sconti e promozioni

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Risparmiare sulla bolletta dell’energia elettrica è possibile, anche senza dare un taglio netto ai consumi di elettricità in casa. La strada migliore da seguire per ridurre le spese relative alla fornitura di energia elettrica è rappresentata dalla scelta della migliore tariffa luce da attivare. Affidandosi alle migliori soluzioni disponibili sul mercato libero dell’energia sarà possibile dare un netto taglio alla bolletta dell’energia elettrica.

Energia elettrica: le offerte monorarie

Come confermato da un recente studio di SosTariffe.it, gli utenti che vogliono risparmiare sulla bolletta dell’elettricità dovranno puntare sulle offerte monorarie, ovvero le soluzioni tariffarie caratterizzate da un prezzo dell’elettricità totalmente indipendente dall’orario di utilizzo. Lo studio ha confermato che le tariffe monorarie garantiscono un risparmio maggiore rispetto alle offerte biorarie anche nel caso in cui i consumi si concentrino nelle ore serali e nei weekend.

Per una panoramica completa sulle migliori offerte luce di febbraio 2020 è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it. Impostando il proprio consumo annuo, oppure effettuando una stima con il tool integrato, sarà possibile individuare facilmente le tariffe più vantaggiose e ridurre così i costi per la fornitura di energia elettrica in casa.

Per poter avere un’idea ben precisa sui margini di risparmio offerti dalle migliori tariffe monorarie, di seguito analizzeremo le migliori proposte del mese che includono sconti e promozioni per i nuovi clienti. Al fine di offrire informazioni il più possibile dettagliate sul risparmio in bolletta, fissiamo due differenti profili di consumo:

cliente tipo con consumo “ standard ” di energia elettrica: consumo annuo di 2700 kWh

” di energia elettrica: consumo annuo di cliente tipo con consumo elevato di energia elettrica: consumo annuo di 3700 kWh

Ecco le migliori soluzioni disponibili oggi sul mercato libero.

Energia elettrica: le migliori tariffe monorarie

La prima tariffa monoraria che consideriamo per poter ridurre l’importo della bolletta dell’energia elettrica è Luce Super Web di Illumia. Si tratta di una tariffa che presenta un prezzo bloccato per 12 mesi della componente energia della bolletta, ovvero la componente il cui valore è determinato dai consumi effettivi di elettricità.

Il prezzo in questione non potrà essere modificato dal fornitore sino alla fine del periodo promozionale. Solo al termine dei primi 12 mesi, e con un almeno un mese di preavviso, Illumia potrà proporre un nuovo prezzo per l’elettricità ed il cliente potrà scegliere se accettare tale modifica o cambiare fornitore senza alcun costo o penale.

Luce Super Web di Illumia presenta un prezzo della componente energia della bolletta pari a 0,035 €/kWh. Da notare, inoltre, che in via promozionale i primi 100 kWh consumati saranno gratuiti per tutti i nuovi clienti che sottoscriveranno la tariffa. Per chi volesse utilizzare solo energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, inoltre, è previsto un contributo mensile di 2 Euro.

Il cliente tipo con consumo “standard” che attiva Luce Super Web di Illumia registrerà una spesa mensile di circa 37 Euro ottenendo un risparmio annuale di quasi 100 Euro rispetto ai costi che affronterebbe restando nel mercato tutelato. Il cliente con consumo “elevato”, invece, registrerà una spesa mensile di circa 51 Euro con un risparmio annuale di circa 125 Euro.

E.ON Luce Click Verde

Tra le offerte luce da considerare troviamo anche E.ON Luce Click Verde. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una tariffa monoraria per l’energia elettrica. Questa particolare offerta di E.ON prevede uno sconto del 30% del prezzo della componente energia rispetto al prezzo praticato nel mercato tutelato a febbraio 2020. Questo prezzo, inoltre, sarà fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione, in modo analogo a quanto visto con l’offerta precedente di Illumia. Da notare che l’offerta di E.ON permette di utilizzare energia elettrica prodotta esclusivamente utilizzando fonti rinnovabili.

Il cliente con consumo “standard” che sceglie l’offerta in questione registrerà una spesa mensile di 39 Euro per l’energia elettrica con un risparmio annuale, rispetto al mercato tutelato, pari a 84 Euro. Il cliente con consumo “elevato”, invece, registrerà una spesa mensile di 51 Euro per la bolletta con un risparmio annuale di 108 Euro rispetto al mercato tutelato.

Da segnalare, inoltre, che chi sceglie E.ON come fornitore di energia elettrica potrà sfruttare la promozione Porta un Amico per ottenere sconti extra in bolletta. Per ogni fornitura attivata da un amico invitato a passare ad E.ON, infatti, è previsto un riconoscimento di un buono sconto di 30 Euro in bolletta. Tale sconto sarà riservato anche all’amico.

Next Energy Luce di Sorgenia

Tra le offerte monorarie da considerare con attenzione per dare un taglio alla bolletta dell’energia elettrica troviamo anche Next Energy Luce di Sorgenia. Anche in questo caso, lo schema tariffario è lo stesso con il prezzo della componente energia della bolletta che risulta essere fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione, senza possibilità di modifica da parte del fornitore.

Il prezzo dell’energia elettrica è pari a 0.0462 €/kWh. Il cliente tipo con consumo “standard” registrerà una spesa mensile di 40 Euro con un risparmio annuale rispetto al mercato tutelato pari a 68 Euro. Per quanto riguarda il cliente con consumo “elevato”, il costo mensile è di 54 Euro con un risparmio annuo di 92 Euro rispetto ai costi che si registrerebbero restando nel mercato tutelato.

Da notare, inoltre, che chi sceglie Sorgenia anche per la fornitura di gas naturale, attivando Next Energy Gas (prezzo fisso per 12 mesi della materia prima gas pari a 0,1910 €/Smc), riceverà un bonus di benvenuto. Attualmente, Sorgenia offre un buono Amazon di 20 Euro ma le promozioni si rinnovano periodicamente e di giorno in giorno potrebbero essere proposte nuove soluzioni.

Anche Sorgenia, inoltre, mette a disposizione dei suoi clienti la promozione “Porta un amico” con l’erogazione di un buono sconto di 30 Euro in bolletta per ogni fornitura attivata da un amico invitato a passare a Sorgenia. Lo sconto viene applicato anche all’amico. Grazie a questa promozione, potenzialmente, è possibile azzerare l’importo mensile di una bolletta (se un amico invitato attiva una doppia fornitura, ovvero sia luce che gas, lo sconto sarà di 60 Euro).

Energia 3.0 Light di Engie

Dopo aver visto tre offerte monorarie con prezzo fisso per un anno, segnaliamo la possibilità di attivare anche un’offerta monoraria con prezzo fisso per ben due anni. La tariffa in questione è Energia 3.0 Light di Engie e rappresenta una delle migliori soluzioni per risparmiare sulla bolletta e, nello stesso tempo, per avere la certezza di essere protetti contro possibili rincari tariffari del mercato energetico nel lungo periodo.

Il prezzo dell’elettricità per chi attiva Energia 3.0 Light di Engie è pari a 0.04490 €/kWh. Da notare che i clienti che scelgono Engie hanno la possibilità, senza alcun costo aggiuntivo, di poter sfruttare elettricità prodotta esclusivamente da fonti di energia rinnovabile, contribuendo quindi ad aumentare la percentuale di energia verde utilizzata nel nostro Paese.

Il cliente tipo con consumo “standard” registrerà una spesa mensile di 42 Euro con un risparmio annuale rispetto al mercato tutelato pari a 45 Euro. Per il cliente con consumo “elevato”, invece, la bolletta presenterà un costo di quasi 57 Euro al mese con un risparmio annuale rispetto al mercato tutelato pari a 61 Euro.

L’offerta di Engie presenta un prezzo più elevato rispetto alle offerte proposte in precedenza ma include l’opzione del prezzo bloccato per 24 mesi. Quest’opzione rappresenta un plus di sicuro interesse e può garantire un importante risparmio al cliente nel lungo periodo. Anche Engie offre ai suoi clienti la possibilità di sfruttare la promozione “Porta un amico”.

La struttura della promozione è la stessa di quelle viste in precedenza. Per ogni amico invitato che passa ad Engie si riceverà un buono di 30 Euro. In caso di attivazione di doppia fornitura (luce + gas) il buono previsto è di 60 Euro. Il buono potrà poi essere convertito in uno sconto diretto in bolletta oppure in un buono sconto da utilizzare per acquisti negli store di Amazon, Decathlon, Netflix e Footlocker.

SCELTASICURA di Eni Gas e Luce

Completiamo la panoramica sulle migliori offerte monorarie con SCELTASICURA di Eni Gas e Luce. Questa tariffa, invece di proporre un prezzo bloccato per uno o due anni, include uno sconto fisso del 20% rispetto al prezzo del mercato tutelato (ricordiamo che i prezzi del mercato tutelato vengono aggiornati da ARERA ogni 3 mesi). Lo sconto fisso è valido sino alla fine del mercato tutelato, ovvero sino al dicembre del 2021, dopodiché ci sarà un periodo di 6 mesi di prezzo bloccato.

Il cliente tipo con consumo “standard” che sceglie SCELTASICURA di Eni Gas e Luce registrerà una spesa mensile di 42 Euro con un risparmio annuale di 44 Euro rispetto al mercato tutelato. Il cliente con consumo “elevato” registrerà una spesa mensile di 57 Euro con un risparmio annuale di 61 Euro rispetto al mercato tutelato.

Per tutti i nuovi clienti, inoltre, Eni Gas e Luce propone un bonus di benvenuto molto interessante rappresentato dalla possibilità di avere 2 mesi gratis di Sky TV + HD oppure Sky TV + HD + Cinema. Per i già clienti Sky, inoltre, la promozione permette di accedere ad uno sconto del 50% per 24 mesi per l’aggiunta di un pacchetto a scelta tra Cinema, Sport, Calcio e Famiglia.