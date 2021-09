Tariffe mobile, in Italia nell’ultimo anno prezzi diminuiti del 4,1%. Forte crescita per i GB inclusi nelle offerte (+38,9%)

Calano i prezzi per gli utenti e aumentano i giga nelle offerte degli operatori mobili in Italia. Lo rivela il nuovo studio dell’Osservatorio di Sos Tariffe e Segugio che, confrontando con le rilevazione dello scorso anno, ha evidenziato un forte incremento dei Giga inclusi ogni mese nelle offerte. Rispetto alla precedente rilevazione, infatti, si registra una crescita media del +38,9%. Nello stesso tempo, cala il costo periodico delle tariffe (-4.1%).

L’indagine dell’Osservatorio ha preso in considerazione tutte le offerte di telefonia mobile presenti sul mercato a settembre 2021, andando ad analizzare sia le proposte degli operatori MNO (TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad) che le offerte dei provider MVNO. Lo studio ha considerato la composizione media di una tariffa mobile ricaricabile (minuti, SMS e Giga inclusi ogni mese) ed il costo periodico richiesto dal provider per l’accesso al pacchetto. I dati raccolti sono poi stati confrontati con la precedente rilevazione, risalente a ottobre 2020.

A settembre 2021, la tariffa mobile media è composta da 2720 minuti e 1825 SMS al mese. Rispetto alle rilevazioni dello scorso anno, si registra una leggera crescita dei minuti e degli SMS inclusi (+8.2% e +10.5%). La crescita maggiore, però, è rappresentata dal quantitativo di Giga a disposizione degli utenti. In media, rileva l’indagine, è possibile accedere a 71,64 GB al mese con un incremento del +38,9% rispetto ai dati raccolti nel corso della precedente rilevazione.

L’aumento dei bonus inclusi non si accompagna ad un incremento dei prezzi delle tariffe mobile. Attivare un’offerta ricaricabile, al contrario, diventa ancora più vantaggioso. Il costo periodico medio richiesto dagli operatori è di 10,43 euro al mese con un calo del -4.1% rispetto ai dati dello scorso anno. Scegliere oggi una nuova offerta di telefonia mobile consente di accedere ad un pacchetto più completo e, soprattutto, più economico.

Secondo l’ultimo Osservatorio sulle comunicazioni (AGCOM, luglio 2021), gli operatori MNO coprono l’86,9% delle SIM Human (ovvero le SIM effettivamente utilizzate da consumatori e non da oggetti) rappresentano un vero e proprio riferimento del mercato italiano di telefonia mobile. L’analisi delle offerte dei provider MNO è, quindi, molto importante in quanto le proposte di tali provider sono quelle più scelte dagli utenti.

Come avvenuto per la media generale (MNO + MVNO), anche le tariffe proposte dagli operatori MNO si caratterizzano per avere un canone mensile più basso e offrire più Giga. Da notare, inoltre, che tutti gli operatori MNO mettono a disposizione dei loro clienti il 5G, ancora quasi sempre assente tra le proposte degli operatori virtuali MVNO.

L’indagine dell’Osservatorio rileva che il pacchetto medio proposto dagli operatori MNO include 2803 minuti, 1910 SMS e 81,03 GB al mese. Rispetto allo scorso anno si registrano piccole differenze per minuti ed SMS (-0.8% per i minuti e +6.5% per gli SMS) ed una sostanziale crescita dei Giga inclusi ogni mese che fanno segnare un notevole +19,2%. Per quanto riguarda il costo periodico, invece, le proposte degli operatori MNO presentano, in media, un canone mensile di 14,47 euro con un calo del -3.1% rispetto allo scorso anno.