Tariffe luce Green: vantaggi non solo per l’ambiente

La sostenibilità ambientale è diventata, in questi ultimi anni, un tema di estrema attualità ed importanza. Anche il settore delle forniture di energia per la casa è sempre più legato al tema della sostenibilità. In casa, infatti, si registrano notevoli consumi di energia elettrica e gas naturale che possono avere un impatto ambientale significativo. Per quanto riguarda l’energia elettrica, in particolare, l’impatto ambientale di una fornitura domestica è legato alle emissioni che si registrano nel processo di produzione dell’elettricità.

Da tempo, a disposizione degli utenti del Mercato Libero in Italia, ci sono tariffe luce Green. Si tratta di soluzioni tariffarie che consentono al cliente di poter contare esclusivamente su energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, arrivando così ad azzerare l’impatto ambientale della propria fornitura energetica. Spesso, le tariffe luce Green sono considerate (erroneamente) delle soluzioni utili esclusivamente a tutelare l’ambiente, riducendo le emissioni.

Scegliere una tariffa luce Green oggi può, invece, rappresentare anche un’occasione di risparmio per il consumatore. Questa particolare tipologia di tariffe, infatti, riesce ad abbinare la riduzione delle emissioni, rendendo più sostenibile la fornitura, alla riduzione delle bollette, rendendo più conveniente la fornitura. Puntare sulle soluzioni “Green” presenti sul Mercato Libero può, quindi, rappresentare un’occasione di notevole risparmio.

La conferma arriva da un recente Osservatorio di SOStariffe.it. Il sito di comparazione ha analizzato le tariffe luce presenti sul Mercato Libero prendendo in esame sia le tariffe Green che le tariffe tradizionali, ovvero le soluzioni che non garantiscono la provenienza dell’energia da fonti rinnovabili. Il risultato dell’indagine conferma che scegliendo una tariffa Green un “cliente tipo” (consumo annuo di 2700 kWh) può arrivare a risparmiare fino a 117 euro all’anno rispetto alla Maggior Tutela rendendo, nello stesso tempo, la propria fornitura più sostenibile.

I risultati dell’Osservatorio di SOStariffe.it: puntare sull’energia Green conviene

Il nuovo Osservatorio di SOStariffe.it, realizzato sfruttando il comparatore di offerte luce disponibile gratuitamente sul portale ed anche tramite l’App di SOStariffe.it, ha preso in esame il caso di un “cliente tipo” (consumo annuo di 2700 kWh) che va ad attivare una nuova tariffa luce del Mercato Libero. In questo scenario, lo studio ha considerato quattro tipologie di tariffe:

tariffa a prezzo fisso monoraria

tariffa a prezzo fisso bioraria

tariffa a prezzo variabile monoraria

tariffa a prezzo variabile bioraria

Per ogni tipologia di tariffa è stata poi individuata la spesa annuale legata alla tariffa più conveniente di tipo Green ed alla tradizionale. I risultati ottenuti sono poi stati messi a confronto con la spesa annuale che si registrerebbe se lo stesso “cliente tipo” restasse nel mercato di Maggior Tutela dove non è possibile optare per soluzioni “green” ed il prezzo viene stabilito direttamente da ARERA, l’Autorità per l’energia.

Partiamo dal confronto tra le tariffe Green del Mercato Libero e la Maggior Tutela. Passare al Mercato Libero e scegliere le tariffe Green più convenienti garantisce una spesa annuale compresa tra circa 428 euro e 496 euro per il “cliente tipo”. Il valore effettivo della spesa dipenderà dalla tipologia di tariffa attivata. La soluzione più conveniente è attualmente quella a prezzo fisso monoraria.

Rispetto alla Maggior Tutela è possibile ottenere un risparmio annuale che va da un massimo di 117 euro (tariffa a prezzo fisso monoraria) ad un minimo di 49 euro (tariffa variabile monoraria). Tale risparmio andrà a sommarsi alla certezza di poter contare su energia elettrica prodotta esclusivamente utilizzando fonti di energia rinnovabile.

Passiamo ora al confronto tra le tariffe Green e le tariffe “non Green” (ovvero che non includono la certificazione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili) del Mercato Libero. In tre casi su quattro scegliere una tariffa luce Green garantirà un risparmio in bolletta. Tale risparmio è compreso tra 11 e 47 euro all’anno.

Da notare, invece, che in un caso (quello delle tariffe monorarie con prezzo fisso) lo studio ha evidenziato la convenienza delle soluzioni tariffarie tradizionali rispetto a quelle Green. Da notare, però, che scegliere un’offerta Green comporterà una spesa di appena 18 euro in più all’anno. Un prezzo decisamente accettabile considerando la possibilità di rendere sempre più sostenibile la propria fornitura.

Come riconoscere le tariffe luce Green

Il Mercato Libero può contare su di una vasta gamma di soluzioni tariffarie. Solo alcune di queste, però, garantiscono la possibilità di ottenere energia elettrica da fonti rinnovabili. Di solito, i fornitori mettono in evidenza questa caratteristica nelle loro offerte, sia per motivi di marketing che per garantire la massima trasparenza per i clienti.

Dal punto di vista dei consumatori, riconoscere una tariffa luce Green è semplice. Basterà consultare le caratteristiche della tariffa stessa. Solitamente, la fornitura di energia da fonti esclusivamente rinnovabili è uno degli elementi distintivi. In ogni caso, per avere la certezza che l’energia elettrica fornita sia stata effettivamente prodotta da fonti rinnovabili, non basta un’autocertificazione del fornitore.

Il cliente, infatti, deve ricevere un apposito certificato che attesti la provenienza dell’elettricità fornita. In particolare, le tariffe luce Green devono poter contare su di una GO, ovvero una Garanzia di Origine, che viene rilasciata dal GSE, ovvero il Gestore dei Servizi Energetici nazionale. Senza tale garanzia, non c’è alcuna certezza che quanto dichiarato dal fornitore in merito al carattere green dell’energia elettrica fornita sia vero.

Grazie alla GO, quindi, gli utenti potranno conoscere con precisione l’effettiva provenienza dell’energia elettrica che il fornitore ha immesso in rete per compensare l’elettricità prelevata dal suo cliente. Da notare che, oltre alla GO, il fornitore può mettere a disposizione anche il certificato RECS (Renawable Energy Certificate System), un’ulteriore certificazione che consente di “tracciare” l’origine dell’energia elettrica.

La presenza di una certificazione è essenziale per poter garantire all’utente la certezza che l’energia elettrica utilizzata in casa sia stata effettivamente prodotta da fonti rinnovabili. Una semplice auto-certificazione da parte del fornitore non potrà essere considerata sufficiente. In questo caso, sarà necessario diffidare dalle aziende che non garantiscono la tracciabilità dell’energia utilizzata dopo l’attivazione di una tariffa Green.

Ci sono differenze nella fornitura per chi sceglie le tariffe Green?

Scegliere una soluzione tariffaria in grado di garantire la fornitura di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è un’opzione a disposizione di tutti i consumatori. Le tariffe Green non presentano sostanziali differenze rispetto alle normali tariffe luce già presenti da tempo sul mercato energetico italiano. Optando per una soluzione di questo tipo, infatti, non sarà necessario cambiare il contatore o modificare l’impianto domestico.

Scegliendo una tariffa Green, il consumatore avrà la certezza che il proprio fornitore si impegni ad immettere nella rete elettrica un quantitativo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili pari al quantitativo di energia prelevato. In questo modo, il bilancio complessivo, tra energia utilizzata e energia immessa in rete, la riduzione, fino all’azzeramento, delle emissioni di CO2 in atmosfera

Il gas per la casa può essere sostenibile?

Con “Green” si intendono, solitamente le tariffe luce che garantiscono una fornitura di energia elettrica prodotta utilizzando fonti rinnovabili che permettono di azzerare le emissioni e, quindi, l’impatto ambientale della fornitura. La questione legata al gas naturale è, invece, completamente differente anche se anche la fornitura di gas può essere sostenibile.

Alcuni fornitori del Mercato Libero, infatti, mettono a disposizione degli utenti delle opzioni indirette per ridurre l’impatto ambientale del gas naturale utilizzato in casa. Ad esempio, è sempre più frequente la possibilità di acquistare dei crediti verdi, generati da progetti a impatto ambientale positivo ed in grado di compensare le emissioni emesse.

Si tratta di un’opzione in più con cui i consumatori possono rendere sempre più sostenibili le proprie forniture energetiche. Con le tariffe Green per l’energia elettrica sarà possibile utilizzare energia prodotta da fonti rinnovabili. Con le proposte dei fornitori del Mercato Libero, inoltre, si potrà ridurre o annullare l’impatto ambientale dell’utilizzo di gas in casa.

Come individuare le offerte green più vantaggiose

La scelta delle tariffe luce e gas più vantaggiosa va fatta, quindi, anche tenendo in considerare il parametro della sostenibilità. Come conferma l’Osservatorio di SOStariffe.it, scegliere soluzioni sostenibili può significare anche dare un taglio netto alle bollette. Le tariffe luce Green sono delle opzioni concrete per poter risparmiare sfruttando, al massimo, l’energia prodotta da fonti rinnovabili.

Per scoprire le migliori tariffe del Mercato Libero è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas. L’utente può inserire una stima del proprio consumo annuo di energia (che può essere calcolato anche con il tool integrato del comparatore) per ottenere informazioni precise in merito alla spesa annuale legata all’attivazione di tutte le principali tariffe disponibili sul mercato.

Il comparatore, inoltre, offrirà informazioni anche in merito al risparmio annuale ottenibile rispetto al regime di Maggior Tutela, permettendo ai consumatori di poter ottenere preziose informazioni aggiuntive. Da notare, inoltre, che con la comparazione è possibile verificare la convenienza delle offerte Green in modo da rendere sempre più sostenibile la propria fornitura di energia.