Tariffe energia con prezzo più alto: i vantaggi dei benefici accessori alle offerte

Scegliere le offerte luce e gas del Mercato Libero può tradursi in un netto ed immediato risparmio rispetto alle tariffe del mercato tutelato dell’energia. Le occasioni per dare un taglio alla bolletta sono numerose e vanno colte al volo.

Come evidenziato dal comparatore di SosTariffe.it per offerte luce ed offerte gas, infatti, è possibile risparmiare ogni anno quasi 320 Euro scegliendo le migliori tariffe disponibili sul mercato (per un consumo di 2900 kWh di elettricità e di 1.500 m3 di gas naturale). Aumentando il consumo annuo, il risparmio annuale garantito dalle offerte del Mercato Libero può incrementare.

Alle volte, può risultare più conveniente puntare su soluzioni tariffarie caratterizzate da un prezzo dell’energia leggermente più alto ma che offrono una serie di benefici accessori come, ad esempio, un buono sconto da utilizzare per fare acquisti online (spesso vengono proposti buoni Amazon) oppure per sottoscrivere una polizza auto.

Ad esempio, scegliendo le offerte Link Basic di Eni Gas e Luce è possibile tagliare le bollette dell’energia risparmiando circa 180 Euro in un anno. Sottoscrivendo queste offerte online sarà possibile accedere gratuitamente a tutto il catalogo Sky per ben 6 settimane, in modo da provare tutti i contenuti della Pay TV e valutare la possibilità di sottoscrivere un nuovo abbonamento.

Allo stesso modo, attivando le offerte Next Energy Luce e Next Energy Gas di Sorgenia il risparmio annuale sarà di circa 280 Euro. Con queste offerte vengono inclusi diversi bonus aggiuntivi come un buono di 30 Euro da utilizzare su UberEats ed un abbonamento di 3 mesi al Corriere della Sera Tutto+.

In generale, è consigliabile consultare periodicamente il comparatore di offerte al fine di tenere sempre sott’occhio le promozioni disponibile e scegliere, con cura, la soluzione tariffaria più adatta a quelle che sono le proprie esigenze. Talvolta, scegliere la tariffa con il prezzo più basso può risultare meno conveniente che scegliere una tariffa comunque vantaggiosa, rispetto alle tariffe del mercato tutelato, che include anche qualche bonus aggiuntivo da utilizzare per risparmiare in altre spese, ad esempio per lo shopping online