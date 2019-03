Tariffe cellulari a meno di 3 euro al mese? 3 soluzioni

Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui. Rubrica settimanale, frutto della collaborazione fra Key4biz e. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli

Fate parte di quella schiera di utenti che utilizza poco o pochissimo lo smartphone? Facendo un confronto gratuito delle tariffe cellulari su SOSTariffe.it vi renderete conto che la maggior parte delle soluzioni in commercio offre centinaia e centinaia di minuti verso tutti, qualche volta degli sms (ormai caduti quasi in disuso, con il boom dei servizi di messaggistica istantanei) e pacchetti dati che negli ultimi anni sono lievitati, fino ad arrivare addirittura a 50/60 GB al mese. Sempre più spesso i costi mensili sono particolarmente interessanti e convenienti, ma è possibile riuscire a spendere il meno possibile avendo lo stretto indispensabile?

Ecco, quindi, 3 tariffe a meno di 3 euro al mese che potrete trovare attualmente sul mercato italiano e che possiamo considerare tra le più economiche in assoluto.

Fastweb Mobile Base (1,95 euro al mese)

Un tempo scontata a meno di 2 euro solo per i clienti fissi del provider, da qualche parte l’operatore ha esteso la promozione anche per chi non possiede un abbonamento casa Fastweb. A soli 1,95 euro al mese, quindi, potrete avere:

100 minuti di telefonate verso tutti i fissi e i cellulari nazionali, e verso oltre 60 destinazioni internazionali;

100 sms verso tutti;

1 GB di Internet, anche in 4G/4G+.

L’offerta prevede un contributo per la sim pari a 5 euro e una prima ricarica obbligatoria da 5 euro. La tariffa è sottoscrivibile a tali condizioni solo online, tramite il sito ufficiale di Fastweb, e la spedizione è gratis. Ricordiamo che i servizi Fastweb Mobile si appoggiano alle reti TIM.

Tiscali Mobile Start (2,50 euro al mese)

Leggermente più cara della precedente, ma sempre super economica, è la Mobile Start proposta dall’operatore Tiscali, da tempo sul mercato della telefonia mobile con un servizio virtuale che si appoggia anch’esso alla rete TIM. Con questo piano low cost si potranno avere ogni mese:

60 minuti di telefonate verso tutti i fissi e i cellulari nazionali, senza scatto alla risposta;

2 GB di Internet mobile.

Per quanto riguarda l’acquisto, è possibile farlo online, tramite il sito ufficiale della compagnia, pagando 10 euro per il contributo della sim card e ricaricando 10 euro come prima ricarica obbligatoria. La spedizione della scheda è gratuita.

PosteMobile Super Ricarica (da 2 euro al mese)

Per trovare un altro piano a meno di 3 euro al mese dobbiamo soffermarci ancora su una compagnia virtuale, questa volta operante su rete Wind: stiamo parlando di PosteMobile, il noto servizio cellulare di Poste Italiane. Sul listino di questo operatore, infatti, troviamo la tariffa Super Ricarica, che ha un meccanismo un po’ particolare rispetto alle precedenti.

Il traffico dati incluso è pari a 1 GB, mentre per le telefonate il costo è di 18 centesimi al minuto. Per gli sms la tariffa è sempre di 18 cent. Tuttavia c’è un particolare vantaggio che potrebbe azzerare i costi di chiamate e messaggi: per ogni ricarica effettuata, infatti, si riceverà in omaggio un importo pari a quello ricaricato, fino ad un massimo di 50 euro al mese. Il traffico extra potrà essere effettuato nei 30 giorni successivi all’erogazione, sia per pagare i servizi a consumo (chiamate, sms, traffico Internet extra), sia per rinnovare lo stesso piano.

La tariffa PosteMobile Super Ricarica potrà essere richiesta personalmente, recandosi presso un ufficio postale, via telefono con un operatore, oppure online, attraverso il sito ufficiale della compagnia. Il costo sarà di 15 euro per la sim, con 5 euro di traffico incluso, se si richiederà in Posta, oppure 15 euro con 15 euro di credito se si richiederà online o telefonicamente.

Insomma, le tariffe cellulari a meno di 3 euro al mese possono essere un’ottima soluzione per tutti coloro che chiamano poco, non navigano quasi mai su Internet e utilizzano la connessione dati solo per visitare qualche sito e mandare qualche messaggio tramite WhatsApp o altri servizi simili, senza scaricare o condividere files.