Tar conferma aggiudicazione partenariato per 5G a Roma

Il Tar del Lazio ha deciso che nessuna sospensione cautelare debba essere accordata in merito alla procedura di gara ad oggetto il partenariato pubblico-privato per la realizzazione, la gestione e la manutenzione di infrastrutture 5G e il Wi-Fi nel territorio comunale di Roma Capitale, né relativamente l’aggiudicazione del contratto di concessione al RTI Boldyn Networks Italia Spa, con riferimento a un ricorso proposto da Telecom Italia.

Oggi con quattro identiche ordinanze ha confermato la sua decisione in merito ai ricorsi proposti da Iliad Italia, Cellnex Italia, Wind Tre e Vodafone Italia.

Identiche le motivazioni; i giudici hanno ritenuto che “l’istanza cautelare non risulta assistita dal requisito del periculum in mora, non potendo derivare, per la ricorrente, dalla sospensione dell’aggiudicazione impugnata alcun concreto ed immediato vantaggio”; nonché che “allo stato, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, prevalga l’esigenza di dare urgentemente corso alla procedura di affidamento per cui è causa, avuto altresì riguardo al cronoprogramma versato in atti”. Confermata la trattazione dei ricorsi nel merito alla pubblica udienza del prossimo 11 ottobre.