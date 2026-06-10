Con la certificazione del MIT prevista dal Decreto 70/2018, la Tangenziale di Napoli inaugura l’era delle infrastrutture intelligenti: 217 telecamere, 40 antenne V2X e servizi in tempo reale per sicurezza, traffico, guida connessa e mobilità del futuro.

Il futuro della mobilità italiana parte dal Mezzogiorno, la prima smart road italiana è la Tangenziale di Napoli

La Tangenziale di Napoli entra ufficialmente nella storia delle infrastrutture italiane. L’arteria urbana gestita da Tangenziale di Napoli, società del Gruppo Autostrade per l’Italia, è infatti la prima strada del Paese ad aver ottenuto la certificazione di Smart Road da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), in conformità ai requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 70/2018. Un riconoscimento che sancisce il completamento del percorso di trasformazione digitale dell’infrastruttura e la sua capacità di dialogare in tempo reale con i veicoli connessi e, in prospettiva, con quelli a guida autonoma.

L’AD di Autostrade per l’Italia: “Dimostriamo di poter essere apripista e laboratorio per la mobilità del futuro”

“Il traguardo raggiunto oggi dal Gruppo Autostrade per l’Italia è un risultato molto importante. Consapevoli della responsabilità che comporta la gestione della principale infrastruttura autostradale italiana, siamo convinti che essa debba evolversi costantemente per garantire livelli sempre più alti di sicurezza delle infrastrutture, degli utenti e delle persone che ogni giorno vi lavorano. Uno dei pilastri di questo percorso è la tecnologia: da questo punto di vista abbiamo dimostrato, grazie alle sinergie sviluppate all’interno del nostro Gruppo, di poter essere apripista e laboratorio per la mobilità del futuro”, ha dichiara l’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Arrigo Giana.

Il progetto è il risultato della collaborazione tra Tangenziale di Napoli, il MIT, il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST) e Movyon, il centro di innovazione tecnologica del Gruppo Autostrade per l’Italia, che ha sviluppato la piattaforma e le soluzioni digitali alla base del sistema. L’obiettivo è stato trasformare una delle principali arterie urbane italiane in un laboratorio avanzato per la mobilità intelligente, anticipando modelli che potranno essere replicati nel resto della rete nazionale.

Che cos’è una smart road

Secondo la normativa italiana, una Smart Road deve possedere tre caratteristiche fondamentali: la capacità di monitorare il traffico in tempo reale, il controllo costante delle condizioni meteorologiche e idrogeologiche e la possibilità di comunicare direttamente con i veicoli attraverso sistemi di mobilità cooperativa. La Tangenziale di Napoli soddisfa tutti questi requisiti grazie a un’infrastruttura digitale distribuita lungo l’intero tracciato.

I sensori installati lungo la rete raccolgono continuamente informazioni sui flussi di traffico, che vengono elaborate e correlate da un modello avanzato di gestione della mobilità. I dati consentono agli operatori del centro di controllo di assumere decisioni rapide e informate sulla regolazione della circolazione, passando da una logica prevalentemente reattiva a una gestione sempre più predittiva e proattiva della viabilità.

Parallelamente, un articolato sistema di monitoraggio ambientale rileva dati meteorologici, condizioni della pavimentazione, livelli delle acque e informazioni sullo stato del territorio circostante. L’obiettivo è individuare tempestivamente situazioni potenzialmente critiche, come allagamenti o fenomeni franosi, e attivare allarmi automatici al superamento di soglie prestabilite.

La strada che dialoga con le auto

La vera novità è però rappresentata dalla comunicazione bidirezionale tra infrastruttura e veicoli, il cosiddetto modello Vehicle-to-Infrastructure (V2I). Le informazioni raccolte dalla rete vengono trasmesse direttamente alle automobili connesse, che possono ricevere indicazioni sulla velocità consigliata, la presenza di incidenti, cantieri, veicoli in avaria, condizioni meteo avverse, ostacoli sulla carreggiata o anomalie della pavimentazione. Allo stesso tempo, anche i veicoli inviano dati all’infrastruttura, contribuendo a fornire una fotografia del traffico molto più accurata e aggiornata rispetto ai sistemi tradizionali.

La dimensione tecnologica del progetto emerge chiaramente dai numeri. Lungo i 22 chilometri della Tangenziale di Napoli è in corso l’installazione di 217 telecamere intelligenti, affiancate da 15 portali di rilevamento, 8 centraline meteorologiche e 40 antenne dotate di doppia tecnologia ITS-G5 e Cellular V2X, distribuite sull’intero percorso. Tutti questi dispositivi alimentano la piattaforma centrale C-ITS sviluppata da Movyon, che integra i dati raccolti sul campo con ulteriori informazioni provenienti da fonti esterne e li elabora in tempo reale per garantire un controllo continuo della viabilità.

Per gli automobilisti napoletani questo significa viaggiare su una strada capace di anticipare i problemi e fornire informazioni utili prima che si verifichino rallentamenti o situazioni di rischio. La gestione della circolazione diventa più efficiente, la sicurezza aumenta e la qualità complessiva dell’esperienza di guida migliora grazie a una maggiore consapevolezza delle condizioni di viaggio.

Le strade e le autostrade diventeranno un flusso di veicoli, ma soprattutto di dati

I sistemi sono in grado di rilevare posizione, direzione e velocità dei veicoli, generando un flusso costante di informazioni che viene restituito agli utenti della strada sotto forma di avvisi e suggerimenti operativi. Attualmente la Tangenziale di Napoli dispone già di 30 mezzi connessi capaci di comunicare direttamente con l’infrastruttura, contribuendo a creare un ecosistema cooperativo tra strada e veicoli.

Tra le sperimentazioni più significative realizzate sulla rete figura quella condotta nel tratto tra Vomero e Fuorigrotta, dove per la prima volta in Italia un veicolo a guida autonoma ha adattato in tempo reale la propria velocità sulla base delle indicazioni ricevute dall’infrastruttura. Una dimostrazione concreta di come la strada possa diventare parte attiva del processo di guida, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza della circolazione.

La certificazione ottenuta dalla Tangenziale di Napoli rappresenta dunque molto più di un riconoscimento formale. Segna l’ingresso dell’Italia nell’era delle infrastrutture stradali intelligenti e pone le basi per la diffusione su scala nazionale della mobilità connessa e cooperativa. Se fino a oggi la digitalizzazione delle strade era rimasta soprattutto un obiettivo progettuale, da Napoli arriva la prima dimostrazione concreta di come tecnologie, sensori, intelligenza dei dati e comunicazioni veicolo-infrastruttura possano trasformare il modo di gestire il traffico e di viaggiare. Un modello destinato a diventare un riferimento per l’intero sistema della mobilità italiana nei prossimi anni.

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