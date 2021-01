“TikTok, Facebook e Instagram. Il futuro dei social e la tutela dei minori”, rivedi il talk

Alla vigilia della Giornata della protezione dei dati personali 2021, Key4biz e Privacy Italia hanno trasmesso oggi pomeriggio dalle ore 15 il talk online “TikTok, Facebook e Instagram nel mirino del GarantePrivacy. Il futuro dei social e la tutela dei minori” con l’obiettivo di comprendere nel dettaglio il provvedimento con cui il Garante Privacy ha chiesto a TikTok il blocco immediato e, notizia di oggi, ha aperto anche un fascicolo nei confronti di Facebook e Instagram per conoscere “le verifiche dell’età per controllare il rispetto dell’età minima di iscrizione”. Inoltre, il dibattito punta ad individuare possibili soluzioni, non solo digitali, per tutelare i minori sul web in generale.

Al talk online sono intervenuti:

Alessandro Del Ninno , Avv. Esperto ICT & Data Protection

, Avv. Esperto ICT & Data Protection Iside Castagnola, Componente Comitato Media e Minori del Ministero Sviluppo Economico.

Ha condotto Luigi Garofalo, giornalista, Key4biz.

Il talk

Il talk è stato trasmesso in live streaming: