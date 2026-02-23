Un portale per seguire e promuovere gli eventi pubblici e istituzionali che animano il dibattito italiano. Si chiama Take The Date il nuovo grande database realizzato da NOMOS Centro Studi Parlamentari, che raccoglie migliaia di convegni, conferenze stampa, eventi istituzionali, presentazioni e appuntamenti di approfondimento, promossi da istituzioni, aziende, associazioni, fondazioni e think tank.

Eventi che oggi vengono comunicati in modo frammentato – sui siti web degli organizzatori, sui social network, attraverso le agenzie di stampa, la carta stampata, la stampa specializzata e massicci invii di e-mail – trovano finalmente una vetrina unica, ordinata e costantemente aggiornata.

Generare valore in termini di visibilità ed intelligence informativa

“Con Take The Date vogliamo offrire uno strumento semplice ed efficace per aumentare la visibilità degli eventi di interesse pubblico e istituzionale, contribuendo in tal modo a rendere il dibattito più informato, accessibile e partecipato. Aziende e istituzioni hanno oggi l’opportunità di inserire i propri appuntamenti in un portale autorevole, consultato quotidianamente da giornalisti, decisori pubblici, professionisti della comunicazione e stakeholder”, commenta Licia Soncini, presidente e fondatrice di NOMOS Centro Studi Parlamentari.

“In un contesto in cui l’agenda pubblica è sempre più ricca ma frammentata, offriamo un’infrastruttura digitale che organizza i contenuti, amplia il pubblico e trasforma l’agenda degli eventi in uno strumento strategico di posizionamento e relazione. Take The Date è capace di generare valore sia in termini di visibilità sia di intelligence informativa” dichiara Riccardo Malavasi, direttore generale di NOMOS Centro Studi Parlamentari.

Come funziona Take The Date

Il portale consente ad aziende e istituzioni di iscrivere e promuovere i propri eventi in modo semplice e strutturato. Ogni appuntamento viene inserito in un calendario consultabile online, corredato da tutte le informazioni utili: data, luogo, tema, organizzatori e modalità di partecipazione. Gli eventi sono classificati e aggiornati costantemente, permettendo agli utenti di orientarsi facilmente tra le iniziative in programma e di avere una visione completa e affidabile dell’agenda pubblica e istituzionale italiana. Take The Date è pensato sia per chi organizza eventi, che può amplificarne la diffusione e raggiungere un pubblico qualificato, sia per chi li segue, offrendo uno strumento di consultazione quotidiano per non perdere nessun appuntamento rilevante.

Take The Date propone tre livelli di abbonamento pensati per esigenze diverse. Il primo permette di iscriversi alla newsletter settimanale, inserire i propri eventi nel portale e consultare l’intero calendario degli appuntamenti. Per chi usa il portale in modo continuativo c’è l’abbonamento Professional, che aggiunge vantaggi esclusivi come l’accesso all’archivio storico (45mila eventi caricati nel database del sito web), all’agenda istituzionale e l’iscrizione a 2 newsletter tematiche. Infine, il pacchetto Enterprise include tutte le funzionalità di Professional con l’aggiunta dell’iscrizione alle newsletter tematiche e a un’area riservata con calendario interno, archivio e alert personalizzati.

Per informazioni e per iscrivere i propri eventi: www.takethedate.it

