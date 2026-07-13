Tajani: “Sanzioni Ue ai coloni, serve l’unanimità”

(Adnkronos) – Le misure commerciali nei confronti degli insediamenti illegali dei coloni israeliani in Cisgiordania che la Commissione Europea dovesse mettere sul tavolo andrebbero approvate “all’unanimità”, non a maggioranza qualificata, e non è certo che si riesca a decidere qualcosa su questa materia “prima” delle elezioni in Israele. Lo dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Bruxelles a margine del Consiglio Ue.

“Vediamo – risponde – esaminiamo bene la proposta, quale sarà. Credo però che dovrà essere poi approvata all’unanimità, visto che si tratta di una scelta politica, non di una scelta commerciale. Credo che la proposta della Commissione Europea andrà in quella direzione. Esamineremo nel dettaglio tutte le proposte, valuteremo. Non siamo pregiudizialmente contrari, ma credo che si debba fare, come abbiamo sempre detto, una valutazione approfondita”.

“Non so – aggiunge – se si potrà decidere prima prima delle elezioni in Israele. Però noi siamo contro gli insediamenti dei coloni in Cisgiordania, siamo per infliggere anche delle sanzioni, ma vediamo che tipo di sanzioni, soprattutto per quanto riguarda le importazioni. Si tratta di una scelta politica, quindi valuteremo insieme le proposte della Commissione”, conclude.

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