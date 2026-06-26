Tajani a Dubrovnik per il Forum internazionale e riunione Med9news dal nostro inviato

(Adnkronos) – Il ministro degli Esteri e vice premier, Antonio Tajani, è arrivato a Dubrovnik, in Croazia, per partecipare alla XX edizione del Dubrovnik Forum e alla riunione ministeriale del Paesi Med9, appuntamenti dedicati ai principali dossier geopolitici regionali, europei e internazionali. Il Forum, organizzato ogni anno dalla Croazia, sarà incentrato sulle nuove dinamiche dell’ordine internazionale.

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