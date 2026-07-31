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Tabacco: Philip Morris Italia e Coldiretti celebrano il 15° anniversario dell’accordo di filiera

Tabacco: Philip Morris Italia e Coldiretti celebrano il 15° anniversario dell’accordo di filiera

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Tabacco: Philip Morris Italia e Coldiretti celebrano il 15° anniversario dell’accordo di filiera Adnkronos

(Adnkronos) – Un modello di collaborazione che ha sostenuto lo sviluppo del comparto tabacchicolo italiano con una visione di lungo periodo, fondata su investimenti, innovazione e valorizzazione dei territori. È quello definito dall’accordo di filiera siglato 15 anni fa con il Ministero dell’Agricoltura e che viene celebrato nel roadshow promosso da Philip Morris Italia e Coldiretti. La prima tappa dell’evento itinerante si è svolta a Perugia, presso il Salone d’Onore di Palazzo Donini, dove rappresentanti delle istituzioni, del mondo agricolo e delle imprese hanno dialogato sul valore generato dagli accordi di filiera e sulle prospettive future del comparto. 

economia

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Redazione Key4biz

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