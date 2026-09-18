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Tabacco e direttive Ue, ‘a rischio una filiera d’eccellenza e 85mila posti di lavoro’

Tabacco e direttive Ue, ‘a rischio una filiera d’eccellenza e 85mila posti di lavoro’

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Tabacco e direttive Ue, ‘a rischio una filiera d’eccellenza e 85mila posti di lavoro’ Adnkronos

(Adnkronos) – Un comparto chiave per l’economia e la tenuta occupazionale si trova di fronte a un momento decisivo. Tra l’evoluzione verso prodotti a potenziale rischio ridotto e l’imminente revisione delle direttive europee, la filiera del tabacco fa il punto sul proprio futuro. Alla presentazione a Roma del ‘Rapporto sulla distribuzione 2026’, promosso da Logista e Fondazione Tor Vergata, aziende e istituzioni chiedono a Bruxelles un dialogo costante: restrizioni affrettate ed equiparazioni fiscali rischiano di danneggiare la produzione, mettere a rischio 85mila posti di lavoro e favorire i circuiti dell’illecito. 

economia

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Redazione Key4biz

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