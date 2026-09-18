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Tabacco, Durigon (Ministero del Lavoro): “Tassazioni eccessive rischiano di favorire il contrabbando”

Tabacco, Durigon (Ministero del Lavoro): “Tassazioni eccessive rischiano di favorire il contrabbando”

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Tabacco, Durigon (Ministero del Lavoro): “Tassazioni eccessive rischiano di favorire il contrabbando” Adnkronos

(Adnkronos) – “Un aumento indiscriminato delle tassazioni rischierebbe di penalizzare la filiera italiana, mettendo in pericolo posti di lavoro e favorendo il mercato del contrabbando”. Così il senatore Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, intervenendo alla presentazione del “Rapporto sulla distribuzione dei prodotti da fumo e non da fumo 2026”, promossa da Logista con Fondazione Tor Vergata nell’ambito dell’evento “Logistica e distribuzione al servizio del Paese”. Durigon ha richiamato la necessità di tutelare il comparto e accompagnare l’innovazione con regole equilibrate. 

economia

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Redazione Key4biz

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