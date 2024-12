Switch off del rame per legge?

Oggi approfondiamo l’emendamento alla legge di Bilancio per lo switch off del rame, presentato da FdI, per spingere la migrazione degli utenti alla fibra.

Una misura che fa discutere e non favorisce il mercato.

Anche L’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) esprime forte preoccupazione per questa misura, che non è prevista in nessun altro paese europeo.

IT Wallet. Il portafoglio digitale italiano presente sull’appIO è disponibile per tutti i cittadini maggiorenni a partire da oggi. Ecco come funziona.

