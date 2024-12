Fa discutere l’emendamento alla legge di bilancio che propone di introdurre uno switch off delle reti in rame per legge, che prevede tra le altre cose un aumento del 10% dei prezzi dei servizi in rame a partire dal 1° gennaio 2025. “Un’ipotesi del genere è assolutamente sbagliata. Siamo fortemente contrari e critici. Non sono queste le azioni che servono per aiutare un settore che ha ben altri problemi da affrontare. Questa è l’ennesima follia da parte di un Governo che ancora non ha capito quello che è un grido di allarme da parte di un settore che abbiamo rappresentato ancora in ultimo, in ordine di tempo, nel Forum Nazionale delle telecomunicazioni di Asstel – ha detto Salvo Ugliarolo, Segretario generale della Uilcom Uil – anziché da parte del Governo aprire un ragionamento e ascoltare le aziende e le parti sociali per provare a trovare delle soluzioni, questo Governo si inventa delle iniziative che possono danneggiare ulteriormente quella che è già una situazione complessa come quella che c’è nel settore delle telecomunicazioni”.

