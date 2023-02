L’Arcep, regolatore francese delle comunicazioni, ha aperto una consultazione sul ruolo centrale di Orange nella prospettiva di spegnimento del rame. Su questa rete giunta quasi a fine vita l’operatore storico potrebbe ottenere degli alleggerimenti tariffari. La manutenzione della rete in rame ha generato quasi 130 milioni di euro di perdite per il gestore nel solo anno 2022.

Il regolatore ricorda all’operatore incumbent che la chiusura della rete in rame non deve pregiudicare la qualità della connessione dei suoi utenti. Durante tutto il processo di chiusura dell’ADSL, Arcep effettuerà controlli per garantire che la rete rimanga funzionante fino al 2030, quando definitivamente non esisterà più.

Mentre la fibra continua a diffondersi in tutta la Francia, la rete in rame (xDSL) sta già iniziando a scomparire in alcuni comuni. Entro il 2030 sarà completamente scomparso e la chiusura commerciale inizierà il 31 gennaio 2026, come ha suggerito Laure de La Raudière, presidente di Arcep. Ma la sostituzione dell’ADSL con la fibra è un processo complesso e l’autorità di regolamentazione desidera supportare Orange nel miglior modo possibile durante questa chiusura programmata del rame. Per questo l’Autorité ha deciso di presentare un progetto di sviluppo e regolazione del mercato Internet fisso per il prossimo ciclo 2024-2028. In particolare, si impegna a dare prova di maggiore trasparenza e flessibilità, ma anche di effettuare maggiori controlli. E non solo perché il vigile delle telecomunicazioni vuole anche ridurre i vincoli tariffari imposti a Orange, in particolare il prezzo dell’unbundling.

Sostenere il passaggio dalla rete in rame alla fibra

Nella sua analisi dei mercati della banda larga fissa e dell’Altissima Velocità per il periodo 2024-2028, pubblicata lunedì, Arcep presenta il suo progetto di sviluppo e regolazione per il prossimo quadriennio. Il prossimo quadriennio sarà caratterizzato dalla chiusura commerciale della rete in rame, che rappresenta un passo importante per il settore delle telecomunicazioni. In primo luogo, il regolatore si impegna a vigilare sulla chiusura della rete in rame per “assicurare il corretto coordinamento degli orari di chiusura del rame e di installazione della fibra”, controllando che l’installazione della rete in fibra FTTH sia ben completata prima l’estinzione del rame. Nel frattempo, Arcep farà in modo che Orange mantenga “a un livello soddisfacente la qualità del servizio della rete in rame fino alla sua estinzione”, soprattutto nelle zone dove la fibra non è ancora disponibile. E per facilitare le ultime fasi dell’implementazione della fibra ottica, il regolatore prevede di ridurre i tempi per i lavori di rinnovamento delle infrastrutture, adeguando al contempo gli obblighi imposti a Orange in merito all’accesso agli impianti di ingegneria civile per i gestori delle infrastrutture.

Per accontentare tutti, l’Arcep vuole modulare i prezzi in base alla diffusione della fibra in un’area. Se una casa può essere collegata alla fibra, ma i tre gruppi concorrenti di Orange (Bouygues, SFR e Free) si ostinano a proporre un’offerta ADSL ai suoi occupanti, il prezzo della linea sarà sensibilmente superiore ai dieci euro attualmente in vigore. L’autorità vuole che questo aumento entri in vigore al momento della chiusura commerciale della rete in rame, prevista a livello nazionale per il 31 gennaio 2026. Un utente potrà mantenere la sua linea, ma non potrà sottoscrivere una nuova abbonamento su rete in rame.

Riduzione degli obblighi tariffari per Orange

Parallelamente a queste nuove misure, Arcep “prevede di ridurre gli obblighi tariffari che gravano su Orange nelle aree in cui la fibra è stata utilizzata per un tempo sufficientemente lungo e la rete in rame è stata chiusa commercialmente”. L’interruzione del rame entro il 2030 cambierà in modo significativo il panorama competitivo poiché gli operatori di telecomunicazioni non dovranno più affittare l’uso della rete DSL di Orange. L’operatore incumbent potrà così offrire una “tariffa non eccessiva” entro 6-12 mesi dalla chiusura commerciale del rame, prevista per gennaio 2026, e non sarà più costretto ad applicare la tariffa di unbundling prevista dall’Arcep . Inoltre, l’operatore incumbent ritiene questo prezzo troppo alto e ha già presentato due ricorsi in merito contro la gendarmeria. Questo nuovo quadro per il mercato di Internet fisso arriva nel mezzo di un conflitto tra Orange e Arcep, mentre l’operatore ha fatto causa all’autorità di regolamentazione per denunciare il suo potere sanzionatorio all’inizio del mese. Nonostante tutto, il dialogo “non si interrompe” tra le due parti, come ha detto Laure de La Raudière durante la sua audizione davanti al Senato.