Lo sviluppo di Dragon Age 4 è stato riavviato nel 2017

Secondo recenti segnalazioni, nel 2017 BioWare ha riavviato da zero lo sviluppo di Dragon Age 4.

Le informazioni diramate da Kotaku indicano che il concept originale di Dragon Age 4 prevedeva spie e furti.

La trama era incentrata su spie del Tevinter Imperium e il titolo avrebbe puntato a proporre dinamiche di gioco innovative. Nel suo sviluppo era coinvolto anche Alexis Kennedy (Cultist Simulator, Sunless Sea). Un impiegato di BioWare ha descritto il periodo come una delle esperienze migliori nel settore, ma il progetto è stato poi cancellato. Il nuovo gioco, a cui si è accennato durante i Game Awards, sarebbe totalmente diverso e più accostabile al recente Anthem.

Al momento non si hanno altre informazioni e lo stato del gioco è ancora incerto. Non sono previsti reveal a breve e BioWare non si è pronunciata in merito.