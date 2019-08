Oggi attraverso la rete molta informazione è resa disponibile a tutti, mentre scarseggiano le chiavi di lettura che permettano l’individuazione di insight utili per prendere decisioni in condizione di elevata incertezza e di ambiguità dei segnali.

Negli anni settanta Sir John Kenneth Arrow è stato insignito del Premio Nobel per avere teorizzato l’importanza dell’informazione e dell’apprendimento nei sistemi economici e per avere studiato il problema delle asimmetrie informative nel funzionamento dei mercati. .



Stiamo vivendo oggi in una fase dello sviluppo economico in cui l’informazione è sovrabbondante ed è superiore alla capacità di essere processata, ma anche in cui giungono segnali di cambiamento che provengono da ogni direzione.

Se negli anni settanta “la spugna” poteva essere considerata metaforicamente uno strumento importante per il marketing delle imprese, nell’era digitale assume più importanza “il setaccio”. Le imprese sono infatti interessate alla creazione di sistemi informativi che siano in grado di produrre conoscenza “significativa” e “rilevante” per il proprio ambito di business.

Esiste tuttavia un’ampia parte di informazione strategica che solitamente non viene intercettata, perché si trova al di fuori della portata dei “radar” delle imprese perché molto spesso non viene considerata interessante. Si tratta di quella parte di informazione che può essere definita “ispirazionale” per la sua capacità di evocare e di ispirare nuove idee e nuovi collegamenti tra le idee e che consente di esplorare nuove strade e di mettere in discussioni pratiche consolidate e convinzioni limitanti. L’obiettivo è quello di intercettare nuove fonti informative che provengono da ambienti considerati marginali o periferici o da nuove subculture, che ancora non sono state riconosciute come tali, da cui potrebbe emergere nuove pratiche.

Facilitare la creazione in azienda di un sistema ispirazionale di marketing può essere un modo per aprirsi verso il nuovo e l’emergente e per fare entrare in azienda una ventata di aria fresca.

Un sistema ispirazionale di marketing è un sistema integrato di persone con un adeguato training immaginativo, che utilizzano attrezzature, tecnologie e procedure per raccogliere, classificare, organizzare, analizzare, valutare informazioni utili ai decisori di marketing in grado di fornire insight, ispirazioni e nuove suggestioni da valutare e discutere nel corso di incontri informali o eventi come le unconference, con lo scopo di alimentare il pensiero innovativo.

In un’era di profonde trasformazioni come quella in cui stiamo vivendo, investire una parte di risorse e di tempo per estendere lo sguardo in nuove direzioni, può rivelarsi una scelta strategica vincente e sicuramente non una perdita di tempo.