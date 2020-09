Sussidi tecnici e informatici, semplificate le procedure di acquisto in favore delle persone con disabilità

In occasione della presentazione degli emendamenti al DL Semplificazioni, l’Anglat ha inteso presentare alcuni emendamenti alle forze politiche. In particolare, tra quelli depositati, è stato approvato un emendamento, il numero 29.0.20, firmato dai Senatori Vono, Grimani, Magorno che è stato approvato, lo stesso emendamento, numerato al 29.0.23, è stato depositato anche dai Senatori Grassi, Augussori, Pergreffi, Calderoli, Campari, Corti, Pirovano, Riccardi, Rufa, è stato approvato. A tutti loro va il grazie dell’Anglat per l’importante intervento di semplificazione in favore delle persone con disabilità.

La norma proposta dall’Anglat e recepita nel DL Semplificazione, è volta ad integrare la previsione del DL 5/2012, con i sussidi tecnici ed informatici che, soprattutto nel periodo di lockdown, hanno consentito alle persone con disabilità sensoriale di poter continuare ad essere parte attiva della società. Il comma 2, dell’emendamento approvato, dispone che il Ministro dell’Economia e finanze aggiorni il proprio decreto con una norma di semplificazione evitando così la produzione, da parte dell’interessato, di una certificazione altrimenti doppia per poter accedere allo stesso beneficio con conseguente dilatazione dei tempi di accesso allo stesso da parte dei cittadini.

Anglat è l’Associazione nazionale di promozione sociale che dal 1980 opera, anche in sede internazionale, per la rappresentanza e la tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari, prioritariamente nel settore della mobilità, della guida, del trasporto e dell’accessibilità, intesa in primis come abbattimento delle barriere architettoniche, per la piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità.