Washington vuole estendere l’iniziativa sulle filiere dell’intelligenza artificiale a una più ampia cornice di sicurezza economica. Bruxelles chiede definizioni precise sui termini e garanzie per tutelare il mercato unico e la propria autonomia regolatoria. Domenica a San Franciso la firma del nuovo patto.

Gli Stati Uniti vogliono ampliare la Pax Silica, l’iniziativa internazionale sulle catene di approvvigionamento delle tecnologie avanzate, trasformandola in “una cornice più ampia di sicurezza economica”. La proposta, però, incontra le riserve di diversi Paesi europei: preoccupano soprattutto la vaghezza delle definizioni e il rischio che Washington possa esercitare pressioni sugli alleati per allinearne le scelte tecnologiche e commerciali.

La questione riguarda una nuova dichiarazione, distinta dall’adesione alla Pax Silica. L’Unione europea ha già firmato l’iniziativa nel giugno 2026, attraverso la Commissione europea. Anche l’Italia ha aderito con una propria dichiarazione sottoscritta a Brindisi il 31 luglio. Ora è in discussione l’eventuale ampliamento politico della cornice.

La proposta degli Stati Uniti

La nuova bozza americana, discussa dagli ambasciatori europei e visionata da Euronews, sostiene che “la sicurezza economica è fondamentale per la sicurezza nazionale” e che nessun Paese può dirsi sicuro senza proteggere i propri sistemi e le proprie tecnologie critiche.

Washington vorrebbe far approvare il testo dai partner durante una cerimonia a San Francisco domenica prossima. La dichiarazione propone una “comprensione comune” sulla protezione delle tecnologie sensibili e delle infrastrutture critiche, da raggiungere diversificando le catene di fornitura e coordinando le risposte alla coercizione economica. Invita inoltre i partner a proteggere le basi delle proprie economie e a promuovere innovazione e leadership tecnologica condivise.

La proposta segna un possibile allargamento del perimetro politico dell’iniziativa: dalla cooperazione sulle filiere di semiconduttori, minerali critici e infrastrutture digitali a un coordinamento più ampio sulle scelte economiche e tecnologiche. Il confronto si inserisce anche nella competizione con la Cina, che gli Stati Uniti cercano di contenere limitando l’accesso alle tecnologie più avanzate.

Le riserve europee: definizioni e autonomia regolatoria

Una prima obiezione riguarda la vaghezza di espressioni come “tecnologie sensibili” e “infrastrutture critiche”». Alcuni governi europei chiedono criteri oggettivi per stabilire quali ambiti rientrino nella dichiarazione. Senza definizioni più precise, temono che Washington possa avere ampio margine per introdurre restrizioni e chiedere agli alleati di seguirle.

A pesare è anche il precedente dell’AI Diffusion Framework, introdotto dall’amministrazione Biden nel 2025 e poi ritirato da quella Trump prima della sua entrata in vigore. Il piano avrebbe limitato l’accesso ai chip per l’intelligenza artificiale più avanzati in diversi Paesi, compresi alcuni Stati membri dell’Unione.

Per Bruxelles, misure di questo tipo possono entrare in tensione con il mercato unico, fondato sulla libera circolazione delle merci, e creare differenze di trattamento tra Paesi europei.

Superintelligenza o intelligenza artificiale?

C’è poi una questione terminologica con possibili ricadute giuridiche. Donald Trump sostiene l’uso del termine superintelligenza, mentre la Commissione europea propone una nota per chiarire che, nel contesto dell’UE, “il riferimento va inteso come intelligenza artificiale”.

Per Bruxelles, la precisazione serve a mantenere il testo coerente con il quadro normativo europeo, che comprende già una definizione di intelligenza artificiale nell’AI Act.

Infine, Washington propone un gruppo di lavoro della Pax Silica per esplorare approcci normativi più favorevoli all’innovazione. L’UE teme che questa sede possa diventare uno strumento di pressione sulle proprie regole, compresa la normativa sull’intelligenza artificiale.

La Commissione negozia, ma la firma resta incerta

Mercoledì 11 novembre i governi europei hanno dato mandato alla Commissione di rappresentare l’Unione e negoziare con gli Stati Uniti il contenuto della dichiarazione. Non è ancora certo, tuttavia, che la Commissione riceva in tempo anche l’autorizzazione a firmarla prima della cerimonia prevista a San Francisco.

La bozza si chiude affermando che “la tutela delle tecnologie sensibili e delle infrastrutture critiche è uno sforzo condiviso” e che “la sicurezza di ciascun firmatario è rafforzata dalla vigilanza di tutti” (una sorta di “uno per tutti, tutti per uno” di riedizione del celebre motto dei tre moschettieri di Alexandre Dumas).

ed è proprio questa idea di “vigilanza collettiva”, insieme alla mancanza di limiti più definiti, ad alimentare le perplessità europee.

Che cos’è la Pax Silica e quale ruolo ha l’Italia

La Pax Silica, lo ricordiamo, è un’iniziativa promossa dagli Stati Uniti per rafforzare la sicurezza delle catene di fornitura legate alle tecnologie avanzate. Il suo perimetro comprende minerali critici, energia, manifattura, semiconduttori, intelligenza artificiale, reti in fibra, data center e logistica.

Gli obiettivi dichiarati sono ridurre le dipendenze da singoli Paesi fornitori, proteggere le tecnologie sensibili e mobilitare investimenti pubblici e privati. La Commissione europea ha presentato la propria adesione come un impegno di cooperazione internazionale a tutela delle filiere e della competitività tecnologica.

L’Italia, come detto, ha firmato la dichiarazione la scorsa estate a Brindisi. Per il governo, l’adesione serve a rafforzare la cooperazione con gli Stati Uniti e gli altri partner su semiconduttori, intelligenza artificiale e minerali critici. La nuova discussione mette però in evidenza una questione politica ancora aperta: come partecipare a iniziative strategiche guidate da Washington senza indebolire l’autonomia regolatoria europea e il funzionamento del mercato unico.

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