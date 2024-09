Superbonus, mancano i dettagli dei decreti attuativi

Mentre per la maggior parte degli italiani le restrizioni del Superbonus si sono fatte sentire da tempo, per facilitare la ricostruzione nei Comuni colpiti dai terremoti e dalle alluvioni che hanno coinvolto Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Ischia, l’area dell’Etna e dell’Umbria, la misura sarà applicata ancora al 110% fino al 31 dicembre 2025.

Superbonus, i temi sul tavolo

A distanza di 4 mesi dalla pubblicazione del Decreto Superbonus, sono ancora diversi i temi del provvedimento oggetto di discussione.

Si tratta delle misure che, per essere applicate correttamente alle categorie che ancora possono usufruire dell’agevolazione che consente di migliorare le abitazioni anche in termini di efficientamento energetico, necessitano dei decreti attuativi, per ora inesistenti.

In particolare, gli argomenti che destano i maggiori dubbi sono quelli riguardanti la tassa sugli immobili ristrutturati, a carico di chi ha ristrutturato casa e vuole vendere l’immobile prima di 10 anni, la comunicazione antifrode, la polizza catastrofe e la comunicazione anti-usura.

