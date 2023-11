Si chiama Aitana López la super modella basata interamente sull’Intelligenza Artificiale che un’agenzia spagnola ha creato espressamente per non dover più ricorrere a influencer e modelle in carne ed ossa.

Si chiama Aitana López la super modella basata interamente sull’Intelligenza Artificiale che un’agenzia spagnola ha creato espressamente per non dover più ricorrere a influencer e modelle in carne ed ossa, il cui ego smisurato era diventato troppo difficile da gestire.

Lopez ha un successo enorme su Instagram e a Fanvue, e può arrivare a guadagnare più di mille euro per singola pubblicità e uno stipendio netto di 10mila euro al mese.

Modella artificiale

Il ceo di Fanvue aveva detto in precedenza a Business Insider che i personaggi generati dall’intelligenza artificiale avrebbero prosperato e sarebbero diventati comuni.

L’agenzia spagnola di modelle Clueless, con sede a Barcellona, ha fatto sapere di aver creato la prima influencer generata per intero dall’AI,

La influencer sintetica ha i capelli rosa, ha 25 anni e in poco tempo il suo account Instagram ha raggiunto quota 124mila follower.

Stop a modelli e influencer in carne ed ossa

Il presidente dell’agenzia ha detto di aver creato la modella sintetica per ovviare ai problemi sollevati dalle modelle e influencer in carne e ossa con cui lavorava di solito. “Abbiamo iniziato ad analizzare il modo in cui stavamo lavorando e ci siamo resi conto che molti progetti venivano sospesi o cancellati a causa di problemi indipendenti dalla nostra volontà. Spesso era colpa dell’influencer o del modello e non a causa di problemi di progettazione”, ha affermato.

“Lo abbiamo fatto per poter vivere meglio e non dipendere da altre persone che hanno ego, manie o semplicemente vogliono fare un sacco di soldi posando,” ha aggiunto.

Popolare sui social

Al momento della pubblicazione, sull’account Instagram di López erano state condivise 56 foto. Le sue immagini vestite in lingerie sono state pubblicate anche su Fanvue, una piattaforma di abbonamento simile a OnlyFans.

Le sue storie su Instagram più recenti la mostrano mentre beve cocktail durante una serata fuori e va in palestra. L’agenzia ha creato le immagini utilizzando Photoshop.

La modella sintetica è stata creata con una “personalità” e “basata su ciò che piace di più alla società”, secondo Euronews.