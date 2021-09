6 settembre 2021. La nostra giornata in pillole.

Green Pass e lavoratori, a che punto siamo? Oggi è stato esteso l’obbligo del certificato verde ai lavoratori del settore pubblico e privato (anche per colf, baby sitter, partite Iva, idraulici ed elettricisti). Sospensione dal lavoro per i dipendenti pubblici senza certificazione.

Buone notizie invece per quanto riguarda l’FTTH. E’ in aumento la copertura in fibra ottica nel nostro Paese (+46%) così come in tutta Europa anche grazie ai nuovi investimenti spinti dal crescente incremento del traffico.

Infine DAZN: Agcom avvia istruttoria nei confronti della società per la verifica della metodologia di autorilevazione degli ascolti.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.

Super green pass, esteso a tutti i lavoratori. Tamponi gratis per i fragili

di Luigi Garofalo

Il decreto legge che estende l’obbligo di Green Pass ai lavoratori del settore pubblico e privato. Tamponi gratuiti per i fragili. Leggi l’articolo

I dati della fibra in Italia: FTTH in crescita del 46% nel 2021

di Paolo Anastasio

In aumento la copertura in fibra nel nostro paese così come in Europa anche grazie ai nuovi investimenti spinti dall’incremento del traffico.Leggi l’articolo

Dazn, Agcom avvia istruttoria sulla rilevazione degli ascolti ‘fai da te’

di Luigi Garofalo

Agcom avvia istruttoria nei confronti della società DAZN per la verifica della metodologia di autorilevazione degli ascolti.Leggi l’articolo

L’UE annuncia il “Chip Act” e punta ad una quota del 20% del mercato globale

di Flavio Fabbri

L’Europa presto avrà la sua legge sui chip, per sostenere la crescita e aumentare competitività e sovranità tecnologica.Leggi l’articolo

Macquarie e Barclays sposano il modello wholesale-only

di Paolo Anastasio

I grandi investitori infrastrutturati vedono nell’wholesale only un investimento di lungo periodo e valore in crescita.Leggi l’articolo

Peng (ZTE): “La migliore scelta di rete a prova di futuro? La fibra”

di Redazione

Peng Aiguan (ZTE) ha partecipando oggi alla FTTH Virtual Conference, il summit annuale organizzato dal FTTH European Council.Leggi l’articolo

Cingolani: cambiamo le bollette e più veloci con le rinnovabili

di Flavio Fabbri

In un’intervista su Radio Uno, Cingolani ha chiesto di semplificare l’iter per le rinnovabili e di rivedere il calcolo delle bollette.Leggi l’articolo

Attacco informatico Ospedale San Giovanni, sistemi IT e sito ancora offline

di Piermario Boccellato

Il sistema informatico dell’ospedale San Giovanni-Addolorata di Roma non mostra ancora segni di vita. Anche il sito web ancora offline. Leggi l’articolo

In Italia crescono consumi energetici (+24%) ed emissioni di CO2 (+25%)

di Flavio Fabbri

La ripresa economica c’è, aumenta la produzione, crescono i consumi di energia e con essi le emissioni di gas serra. L’analisi dell’ENEA.Leggi l’articolo

‘Abortion Reversal’, Facebook e Google accusate di fare soldi con false pubblicità

di Piermario Boccellato

Nel 2020 Facebook ha pubblicato oltre 18,4 milioni di annunci di “Abortion Reversal”, una procedura definita pericolosa e non etica.Leggi l’articolo

Draghi: comunicazione di interesse nazionale, non di battaglia elettorale

di Stefano Rolando

Stefano Rolando torna su Draghi esaminando “L’evoluzione pragmatica dell’approccio comunicativo del presidente del Consiglio”.Leggi l’articolo

CDTI incontra i sindaci di Roma. Virginia Raggi ospite del secondo appuntamento

di Redazione

L’appuntamento è per il 17 settembre 2021 alle ore 19:15 sulla piattaforma Zoom. Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

Key4biz Video

Cyber Act Forum, Gianluigi Bonanomi: “Crea valore comunicare la cybersecurity in modo trasparente”Guarda il video