Potrebbe entrare in vigore il 15 ottobre il decreto per l'estensione dell'obbligo di Green Pass ai lavoratori del settore pubblico e privato. Sospensione dal lavoro per i dipendenti pubblici senza certificazione.

Da quando entrerà in vigore il green pass obbligatorio per tutti i lavoratori? La data sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri convocato oggi alle ore 16:00. Il decreto legge che estende la certificazione verde Covid-19 ai lavoratori del settore pubblico e privato potrebbe essere in vigore dal 15 ottobre: la data è stata concordata in cabina di regia con il premier Mario Draghi e i capidelegazione del governo e il CdM è chiamato a confermarla.

Tamponi gratuiti per i fragili che non possono vaccinarsi

Tra le novità, tamponi gratis per i soggetti fragili che non possono vaccinarsi. E prezzi calmierati dei test per gli altri cittadini. Infatti, secondo fonti governative, scende a 15 e 8 euro fino al 31 dicembre il costo di un tampone Covid-19, in particolare sarà fissato:

a 8 euro per gli under 18

e a 15 euro per tutti gli altri.

Nel testo del decreto dovrebbe comparire anche l’obbligo per le farmacie di adeguarsi al prezzo calmierato dei tamponi.

A quanto si apprende sarebbe stato il ministro per lo sviluppo economico, il leghista Giancarlo Giorgetti a porre in cabina di regia la richiesta di obbligo per tamponi a prezzo calmierato nelle farmacie.

Sospensione dal lavoro e sanzioni per i dipendenti pubblici senza green pass

Per quanto riguarda il green pass obbligatorio dei lavoratori pubblici il governo prevede una differenziazione:

se dichiari di non avere il green pass all’accesso ci sarà la sospensione dal lavoro .

. Se decidi di eludere il controllo ci saranno sanzioni disciplinari e pecuniarie a seconda dell’amministrazione. È quanto emerso, secondo quanto si apprende da fonti di governo, dalla cabina di regia del governo riunita in vista del consiglio dei ministri che approverà il nuovo decreto per l’estensione del green pass.

Per quanto riguarda il settore privato ci sarà il controllo all'ingresso del luogo di lavoro e spetterà alle stesse aziende farlo e valutare in seguito quali iniziative assumere.

Green pass obbligatorio anche per colf, baby sitter, partite Iva, idraulici ed elettricisti

Green pass obbligatorio anche per colf, baby sitter, Partite Iva e lavoratori che offrono i loro servizi occasionalmente, come idraulici ed elettricisti. A quanto si apprende da fonti di governo, lo prevede il decreto che l’esecutivo si appresta a varare per tutti i lavoratori, nessuno escluso.