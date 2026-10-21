Quanti di noi leggono attentamente i termini di servizio prima di iscriversi a una piattaforma digitale? Eppure, proprio in quelle condizioni contrattuali possono nascondersi clausole capaci di incidere significativamente sui diritti degli utenti. È questo il caso di Suno, la piattaforma statunitense che utilizza l’intelligenza artificiale generativa per creare brani musicali a partire da un semplice prompt testuale. Il 6 ottobre 2026, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha annunciato l’avvio di un’istruttoria nei confronti dell’azienda, al fine di verificare la possibile presenza di clausole vessatorie nei termini di servizio. Secondo l’Autorità, le condizioni contrattuali esaminate potrebbero determinare un ‘‘significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi’’ a carico dei consumatori, in contrasto con l’articolo 33 del Codice del Consumo.

Le clausole contrattuali sotto esame

Tra gli aspetti evidenziati dall’AGCM figura l’ampia discrezionalità che Suno si riserverebbe nel modificare unilateralmente il contratto, il servizio e i prezzi degli abbonamenti, senza indicare una valida motivazione. L’Autorità contesta inoltre le disposizioni che consentirebbero alla società di sospendere, disabilitare o cancellare l’account dell’utente (insieme ai contenuti associati) ‘‘in ogni momento, per qualsiasi ragione e senza preavviso’’. Ulteriori perplessità riguardano l’estensione del consenso degli utenti a condizioni ulteriori, non conoscibili al momento della sottoscrizione e le clausole che limiterebbero in maniera eccessivamente generica la responsabilità della società, comprese le ipotesi di danno alla persona. Nel complesso, l’istruttoria mira a verificare se tali previsioni contrattuali garantiscano un adeguato equilibrio tra i diritti dei consumatori e le prerogative della piattaforma.

La consultazione pubblica dell’AGCM

L’Autorità ha annunciato che nelle settimane successive alla comunicazione del 6 ottobre 2026 sarà pubblicato sul proprio sito il testo di una consultazione pubblica dedicata alle clausole oggetto del procedimento. Potranno partecipare le associazioni di categoria rappresentative dei professionisti e le Camere di commercio, o le loro unioni, interessate dalla questione in ragione dell’esperienza maturata nel settore. Saranno ammesse anche le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, riconosciute e iscritte nell’elenco previsto dall’articolo 137 del Codice del Consumo. La consultazione consentirà ai soggetti qualificati di presentare osservazioni sulle condizioni contrattuali esaminate, contribuendo all’approfondimento dei profili di tutela dei consumatori coinvolti.

Il punto di vista dell’avvocato Gianluca Regolo: l’intervista

Key4Biz. L’AGCM sta esaminando alcune clausole contrattuali dell’applicazione Suno. Dal punto di vista giuridico, quali sono gli aspetti a cui gli utenti dovrebbero prestare maggiore attenzione quando utilizzano una piattaforma di intelligenza artificiale generativa?

Gianluca Regolo: gli utenti devono prestare particolare attenzione ai termini e alle condizioni quando si iscrivono a una piattaforma di intelligenza artificiale generativa. È fondamentale comprendere quali responsabilità ricadano sul provider e quali, invece, sull’utilizzatore. L’AI Act introduce un quadro normativo che individua obblighi e responsabilità per i diversi soggetti coinvolti nel settore dell’intelligenza artificiale. In generale, non sarebbe corretto che il provider possa trasferire integralmente sull’utente ogni responsabilità attraverso le proprie condizioni contrattuali. È importante che queste ultime siano trasparenti e chiariscano i limiti di utilizzo dei contenuti generati, le responsabilità delle parti e le conseguenze di eventuali violazioni.

Key4Biz. Quando un utente crea un brano attraverso una piattaforma come Suno, a chi spettano i diritti sul risultato? E quali rischi si corrono se la musica generata presenta somiglianze con opere già protette dal diritto d’autore?

Gianluca Regolo: il problema deve essere affrontato innanzitutto a monte, considerando il modo in cui il sistema di intelligenza artificiale è stato addestrato e il contenuto che viene generato. Se una piattaforma produce un brano che presenta elementi riconducibili a un’opera protetta dal diritto d’autore, bisogna valutare il caso concreto, le caratteristiche del risultato e le modalità con cui è stato ottenuto. L’eventuale responsabilità della piattaforma non esclude automaticamente quella dell’utilizzatore. Chi utilizza il servizio deve quindi prestare attenzione al contenuto che intende pubblicare o sfruttare commercialmente, verificando, per quanto possibile, che non leda i diritti di terzi. Non è sufficiente presumere che un brano sia liberamente utilizzabile solo perché è stato generato da un’intelligenza artificiale.

Key4Biz. Un eventuale accertamento di clausole vessatorie potrebbe contribuire a definire standard più trasparenti anche per altri servizi analoghi?

Gianluca Regolo: mi auguro di sì. L’intervento dell’Autorità può essere importante per verificare l’equilibrio del rapporto contrattuale tra piattaforme e utenti, considerando non soltanto i profili legati al diritto d’autore, ma anche quelli relativi alla concorrenza e al funzionamento del mercato. È necessario che le condizioni di utilizzo siano comprensibili, trasparenti e rispettose dei diritti degli utenti, evitando che le piattaforme possano imporre unilateralmente clausole che determinino uno squilibrio ingiustificato.Un eventuale intervento dell’AGCM potrebbe, quindi, contribuire a promuovere criteri più uniformi e buone pratiche contrattuali, con effetti positivi anche per altri servizi di intelligenza artificiale generativa. Si tratta, tuttavia, di un settore in continua evoluzione: sarà quindi importante seguire i futuri sviluppi normativi.

Key4Biz. Quali riferimenti normativi è utile considerare per comprendere il rapporto tra intelligenza artificiale generativa e diritto d’autore?

Gianluca Regolo: è opportuno esaminare la legge italiana sul diritto d’autore, con particolare attenzione alle disposizioni relative alle utilizzazioni delle opere e alle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore. Tra i riferimenti da approfondire l’articolo 70 della legge n. 633 del 1941 disciplina specifiche utilizzazioni di opere protette, tra cui alcune forme di citazione e di riassunto per finalità determinate, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge. La valutazione deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto della normativa applicabile, delle caratteristiche dell’opera e delle modalità concrete di utilizzo.

Innovazione tecnologica e diritti: un equilibrio ancora da definire

Il caso Suno evidenzia come la diffusione dell’intelligenza artificiale generativa ponga interrogativi che vanno oltre le capacità tecniche dei nuovi strumenti. Accanto alle opportunità offerte dalla creazione musicale assistita dall’IA, emergono questioni relative alla trasparenza contrattuale, alla gestione delle licenze, alla tutela dei diritti d’autore e all’effettiva possibilità per gli utenti di far valere i propri diritti. L’iniziativa dell’AGCM si concentra, nello specifico, sulle condizioni contrattuali imposte ai consumatori e sulla possibile presenza di clausole vessatorie. Il procedimento rappresenta quindi un’occasione per approfondire il rapporto tra piattaforme di intelligenza artificiale e tutela degli utenti, in un settore in cui innovazione tecnologica, interessi economici e protezione dei diritti devono trovare necessariamente un equilibrio adeguato.

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