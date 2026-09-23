Sugar tax, Assobibe: oltre 1 miliardo di investimenti bloccati

(Adnkronos) – La Sugar tax torna al centro del confronto tra imprese e istituzioni in vista della sua entrata in vigore il 1° gennaio 2027. All’evento organizzato a Roma da Assobibe, l’associazione di Confindustria che rappresenta i produttori di bevande analcoliche, sono stati analizzati gli effetti economici della misura e l’incertezza sulla programmazione degli investimenti. Secondo l’Associazione, oltre 1 miliardo di euro sarebbe oggi condizionato dall’incertezza legata alla Sugar tax.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz