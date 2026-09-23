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Sugar tax, Assobibe: oltre 1 miliardo di investimenti bloccati

Sugar tax, Assobibe: oltre 1 miliardo di investimenti bloccati

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Sugar tax, Assobibe: oltre 1 miliardo di investimenti bloccati Adnkronos

(Adnkronos) – La Sugar tax torna al centro del confronto tra imprese e istituzioni in vista della sua entrata in vigore il 1° gennaio 2027. All’evento organizzato a Roma da Assobibe, l’associazione di Confindustria che rappresenta i produttori di bevande analcoliche, sono stati analizzati gli effetti economici della misura e l’incertezza sulla programmazione degli investimenti. Secondo l’Associazione, oltre 1 miliardo di euro sarebbe oggi condizionato dall’incertezza legata alla Sugar tax. 

economia

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Redazione Key4biz

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