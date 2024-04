Su Sky e NOW 18 film candidati ai David di Donatello 2024, compresa la cinquina completa dei candidati a Miglior Film.

Il film che ha raccolto più candidature è la pluripremiata opera prima di Paola Cortellesi, C’È ANCORA DOMANI, già disponibile on demand e in streaming su NOW, che ha conquistato 19 nomination, tra cui quella per Miglior film, Miglior esordio alla regia, Miglior sceneggiatura originale, Miglior attrice protagonista a Paola Cortellesi, Miglior attore protagonista a Valerio Mastandrea, Miglior attrice non protagonista a Emanuela Fanelli e Romana Maggiora Vergano, Miglior attore non protagonista a Giorgio Colangeli e Vinicio Marchioni.

Gli altri film candidati a Miglior film: IO CAPITANO di Matteo Garrone, che raccoglie 15 candidature, RAPITO del maestro Marco Bellocchio con 11 candidature e IL SOL DELL’AVVENIRE di Nanni Moretti con 7 candidature sono tutti già disponibili on demand e in streaming su NOW; LA CHIMERA di Alice Rohrwacher, in arrivo domenica 12 maggio, ottiene 13 candidature.

Tutti gli altri 13 film candidati sono già disponibili o arriveranno a breve su Sky e in streaming su NOW.

Già disponibile on demand infine una collezione con i candidati all’edizione 2024 dei David di Donatello.