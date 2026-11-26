Tra i contenuti subito disponibili in 4K ci saranno Nord Sud Ovest Est, Wicked 2, Hanno ucciso l’Uomo Ragno, The Last of Us, House of the Dragon, The Gilded Age, Gomorra, Prendiamoci una pausa, Greenland e Il Maestro.

NOW compie un nuovo passo nell’evoluzione della sua esperienza di streaming con l’arrivo del 4K UHD. Da oggi, la piattaforma si arricchisce di una qualità di visione ancora più elevata, che consentirà di vedere film e serie TV con immagini più definite e coinvolgenti.

Tra i contenuti subito disponibili in 4K ci saranno Nord Sud Ovest Est, Wicked 2, Hanno ucciso l’Uomo Ragno, The Last of Us, House of the Dragon, The Gilded Age, Gomorra, Prendiamoci una pausa, Greenland e Il Maestro.

Il catalogo continuerà poi ad arricchirsi, con i nuovi titoli disponibili in 4K che arriveranno su NOW direttamente con questa qualità di visione. Tra i prossimi arrivi ci saranno War, Michael e Super Mario Galaxy.

Presto,il 4K UHD arriverà anche sui grandi eventi sportivi live, per offrire agli appassionati ancora più qualità nel vivere lo spettacolo dello sport.

Il 4K sarà incluso nell’opzione Premium di NOW esarà disponibile su un’ampia gamma di dispositivi compatibili: Smart TV Samsung, LG, Hisense/VIDAA e Android TV, Apple TV, Chromecast, Fire TV e Roku, oltre alle console PlayStation e Xbox.

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