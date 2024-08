Su LepidaTV il 36° Porretta Soul Festival 2024

LepidaTV è stato il media partner del Porretta Soul Festival, mettendo in campo una squadra di tecnici e operatori con quattro telecamere, gestendo le dirette integrali in 4K dell’intero evento. Come rivedere tutti i live.

Come ormai è tradizione, strade, piazze, parchi e locali di Porretta Terme hanno accolto – dal 25 al 28 luglio – il Porretta Soul Festival, giunto all’edizione numero 36. Il soul e il rhythm and blues hanno ancora una volta trasformato ogni angolo della località nel cuore dell’Appennino bolognese in una piccola Memphis, complice anche la presenza di Erwin Siesling che, con la sua leggendaria Bluesmobile dei Blues Brothers, ha donato al festival un tocco ancora più iconico.

Sotto la guida del fondatore e Direttore Artistico Graziano Uliani, il Porretta Soul Festival ha saputo offrire ad artisti meno noti, anche se di grande caratura tecnica, occasioni quotidiane di incontro con un pubblico numeroso e preparato, e un continuo confronto a distanza con i grandi maestri del soul, ospiti anche quest’anno al Rufus Thomas Park, il palcoscenico d’eccellenza per artisti di fama internazionale, trasformato ogni sera in una arena di pura energia, emozioni e ritmi travolgenti.

Ancora una volta, LepidaTV è stato il media partner del Porretta Soul Festival, mettendo in campo una squadra di tecnici e operatori con quattro telecamere, gestendo le dirette integrali in 4K dell’intero evento, che hanno superato le 2.900 visualizzazioni per le dirette su YouTube, e una media di quasi 500 visualizzazioni per serata nella sezione live del sito di LepidaTV.

Si conferma inoltre il gradimento del pubblico per le registrazioni integrali delle quattro serate, messe a disposizione sullo stesso canale YouTube subito dopo la messa in onda della diretta, che ad oggi contano complessivamente oltre 6.700 visualizzazioni.

A breve sarà possibile rivivere i momenti più emozionanti di questa edizione 2024 attraverso la sezione dei video on demand dedicata al Porretta Soul Festival sul sito di LepidaTV, che si arricchirà delle registrazioni di queste quattro serate in cui ancora una volta Rick Hutton ci ha accompagnato attraverso un flusso inarrestabile di pura energia e inarrivabile talento.

Apertura del festival tutta al femminile grazie alle giovanissime e talentuose Sweethearts, direttamente dall’Australia, accompagnate dal re del boogie Mitch Woods. A seguire, il leggendario Johnny Rawls e Chris Cain & The Luca Giordano Band hanno incantato il pubblico con le loro esibizioni. Il venerdì ha visto la straordinaria Gaudats Junk Band, che con i suoi strumenti riciclati ha dato prova del proprio talento, aprendo la serata a Miss Bee & The BullFrogs, Mitch Woods & His Rocket 88s e alla straordinaria Memphis Music Hall Of Fame Band con le voci di Shunta Mosby, Dani McGhee, Candy Fox.

La band ha supportato artisti del calibro di Jonathan Ellison e Jerome Chism, regalando momenti di pura magia musicale. Sabato, Alabama Mike & Soul Shot Band hanno dato il via a una serata eccezionale.

La Memphis Music Hall Of Fame Band, insieme a Gerald Richardson, ha scaldato il pubblico preparando il terreno per le performance dell’iconico Billy Vera e della special guest Wendy Moten.

Questa edizione si è conclusa con l’esibizione di Andrew Strong – che insieme ai Dublin Soul ha portato in Appennino una ventata di energia tutta irlandese – e con un’emozionante esibizione collettiva in cui sono stati coinvolti tutti gli artisti della serata, in una celebrazione incredibilmente vibrante della musica soul e del rhythm and blues.

