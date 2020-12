Parte oggi la campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma ideacrowdfunding.it per la realizzazione del prototipo di ELETTRO500M, il generatore/accumulatore brevettato dalla startup.

Dunque, al via il primo round di raccolta per Biomimesi, la startup dell’energia ha infatti fissato la data di lancio per la sua prima campagna di equity crowdfunding per oggi, lunedì 21 dicembre, per facilitare gli investitori nell’ottenere la detrazione fiscale del 50% per i soggetti IRPEF e del 30 per quelli IRES. Questa iniziativa messa in campo dalla società ha lo scopo di finanziare la realizzazione di ELETTRO500M, l’innovativo dispositivo di generazione e accumulo dell’energia basato su processi biochimici.

ELETTRO500M

La tecnologia ELETTRO500M parte dall’idea di impiegare differenze di potenziale derivanti da un lavoro molecolare per la produzione di energia elettrica (polarizzazione e depolarizzazione ciclica che si realizza a livello di una serie di membrane), disponendo di un sistema estremamente versatile in grado sia di stoccare energia sotto forma di ATP, che di generarla rapidamente trasformando l’energia potenziale sotto forma di energia di legame molecolare di ATP.

La tecnologia sviluppata non produce alcuna sostanza tossica o inquinante, è biodegradabile e non espone gli operatori ad alcun rischio fisico nella realizzazione e durante l’utilizzo.

La tecnologia ELETTRO500M che sta alla base dell’ACCUMULATORE-GENERATORE ATP DIPENDENTE, è una tecnologia protetta dalla domanda di brevetto PCT/IT2017/000095, che affronta adesso la fase realizzativa del prototipo.

Equity Crowdfunding

Grazie a questa forma di finanziamento, chi sottoscriverà la partecipazione diventerà socio a tutti gli effetti di Biomimesi srl diventando in quota parte proprietario del brevetto. La raccolta minima è fissata ad 80mila euro di capitale per iniziare la realizzazione del prototipo ELETTRO500M e sarà condotta sulla piattaforma di crowdfunding www.ideacrowdfunding.it importanti anche le detrazioni fiscali per chi decide di investire: sono infatti previste delle agevolazioni pari al 50% per le persone fisiche e al 30% per le società.

Un’occasione per tutti gli interessati di investire non soltanto in un settore a grandissimo potenziale di redditività, in cui il dispositivo ELETTO500M può agire come vero e proprio elemento disruptive, che trasformerà per sempre il mercato di riferimento, rinnovandolo e rivoluzionandolo, ma anche l’opportunità di riscrivere insieme la storia del futuro del pianeta Terra.