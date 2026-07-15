Studiare l’AI per le aziende, a Roma il corso gratuito con stage in Microsoft e EY: aperte le iscrizioni

Aperte le candidature per i giovani diplomati: previsti percorsi di formazione e opportunità di stage in EY e Microsoft.

Prenderà il via a ottobre, presso la Fondazione ITS Academy Lazio Digital di Roma, il nuovo percorso formativo “Microsoft AI Architect & Agentic Developer“, corso sperimentale di istruzione tecnologica superiore dedicato all’Intelligenza Artificiale enterprise. Il percorso nasce nell’ambito dell’accordo di collaborazione nazionale tra l’Associazione Rete ITS ITALIA ed EY Foundation, ente filantropico del Terzo settore del network di EY, leader mondiale nei servizi professionali e di consulenza, che contribuirà all’erogazione delle docenze insieme a Microsoft Italia, mettendo a disposizione i propri esperti.

Si tratta di una delle prime sperimentazioni in Italia di un modello che unisce il sistema ITS Academy, la filantropia strategica e un grande partner tecnologico globale: EY Foundation sosterrà il progetto con una donazione a supporto della dotazione laboratoriale dell’ITS — con postazioni ad alte prestazioni dedicate alle attività pratiche degli studenti — mentre EY e Microsoft Italia metteranno a disposizione i propri esperti in qualità di docenti attraverso il volontariato di competenza per i moduli specialistici del percorso, dalla piattaforma Azure AI Foundry ai sistemi agentici, dal RAG alla governance e compliance (GDPR e AI Act), fino all’ecosistema Copilot.

Il percorso

Il corso forma il Tecnico Superiore per lo sviluppo di soluzioni AI & Cloud su piattaforme Microsoft (livello EQF 5): una figura capace di progettare, sviluppare e governare soluzioni di Intelligenza Artificiale sull’intero stack Microsoft Azure, con sbocchi professionali come Azure AI Engineer, Copilot Developer, Cloud Solutions Architect e specialista LLMOps. Dopo la fase di selezione, che porterà alla formazione del gruppo classe, gli studenti affronteranno 11 mesi di lezioni a carattere pratico-laboratoriale, al termine dei quali potranno accedere allo stage di 800 ore presso EY e Microsoft, per un’esperienza diretta nei contesti produttivi che stanno guidando la trasformazione digitale del Paese.

Come iscriversi

Le iscrizioni sono aperte sul portale www.laziodigital.it. Il corso è gratuito per gli studenti, in quanto finanziato nell’ambito della programmazione ITS Academy 2026 della Regione Lazio, ed è rivolto a

giovani diplomati interessati a specializzarsi nelle tecnologie più richieste dal mercato del lavoro.

Si rafforza il sistema ITS

“Questo corso è il risultato di un’alleanza inedita tra il sistema ITS, la filantropia d’impresa e un leader tecnologico mondiale — dichiara Euclide Della Vista, Presidente della Fondazione ITS Academy Lazio Digital —. Offriamo ai giovani del Lazio un percorso che non ha eguali: laboratori all’avanguardia, docenti che lavorano ogni giorno sulle tecnologie che insegnano e uno sbocco diretto nelle aziende dell’ecosistema Microsoft“.

“La collaborazione con EY Foundation nasce per rafforzare il sistema ITS e le sue connessioni con le imprese — dichiara Guido Torrielli, Presidente dell’Associazione Rete ITS ITALIA —. La sperimentazione avviata a Roma con Lazio Digital è il primo frutto concreto di questo accordo e un modello replicabile su scala nazionale“.

“Investire nello sviluppo delle competenze legate all’intelligenza artificiale è fondamentale per sostenere la crescita delle nostre imprese” dichiara Carlo Chiattelli, People Consulting Leader di EY Italia. “Un recente studio EY mostra che l’offerta formativa terziaria, accademica e non, nei principali Paesi europei riesce a coprire meno del 40% della domanda di competenze legate all’IA nei settori strategici, con un gap particolarmente rilevante nelle aree tecniche. In questo scenario, iniziative come quella che lanciamo oggi, realizzate in collaborazione con la Fondazione ITS Academy, sono passi importanti per rafforzare l’istruzione tecnica superiore e sperimentare modelli innovativi, orientati verso le esigenze del mercato, accompagnando le nuove generazioni verso le professioni del futuro“.

“Siamo orgogliosi di contribuire a questo percorso formativo – dichiara Annamaria Bottero, Global Partner Lead di Microsoft Italia – mettendo a disposizione l’esperienza dei nostri professionisti, l’ecosistema tecnologico Microsoft e la forza della nostra rete di partner, che ogni giorno aiuta imprese e organizzazioni a scalare il successo dell’AI con soluzioni innovative, sicure e affidabili. È anche attraverso questo ecosistema che vogliamo accompagnare i giovani verso le professioni digitali più richieste dal mercato e creare un ponte concreto con le imprese“.

Fondazione ITS Academy Lazio Digital

La Fondazione ITS Academy Lazio Digital, nata su impulso della Regione Lazio e delle imprese del settore ICT, propone corsi di alta specializzazione professionalizzante post diploma nell’Area ICT, nell’ambito del segmento di formazione terziaria non universitaria promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dalle Regioni. La sede è in Via Luigi Filippo de Magistris 13, nel quartiere Pigneto a Roma e in Via Acireale nel complesso dell’ex Scuola Armando Diaz.

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