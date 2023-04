Utenti unici nel 2022 a 14,9 milioni in diminuzione di 1,5 milioni di unità. Crescono Netflix e Amazon Prime, ma cresce più di tutti Disney+. In flessione invece Dazn.

L’effetto Covid si è esaurito nel 2022 e di certo ha pesato sul calo generale degli utenti di servizi di video on demand a pagamento nel nostro paese. Con meno ore libere a casa e la ripresa del lavoro in presenza per la maggior parte del paese, sono diminuiti gli utenti di servizi streaming VOD (Video on demand). Ma restano comunque tanti gli utenti di servizi VOD nel nostro paese, come evidenziato dall’Osservatorio trimestrale Agcom sulle comunicazioni, che ha appena pubblicato la fotografia del 2022.

La fotografia dell’Agcom: 14,9 milioni di utenti di servizi VOD nel 2022

Con riferimento all’andamento degli utenti unici delle piattaforme che offrono servizi di video on demand (VOD) esclusivamente a pagamento, a dicembre 2022, con 14,9 milioni, si riscontra una flessione di oltre 1,5 milioni rispetto allo stesso mese del 2021. In media, nel corso dell’anno, Netflix registra 8,9 milioni di utenti unici (+1,9% rispetto al medesimo periodo del 2021) seguita da Amazon Prime Video con 6,5 milioni (+7,1%), ma è Disney+, con in media oltre 3,5 milioni di utenti unici, che realizza la crescita più intensa (+33,7%). Analogamente Dazn, che raggiunge i 2,3 milioni di utenti unici, mostra una flessione dell’5,1% rispetto agli utenti medi registrati nel corso del 2021.

Tempo di navigazione in calo del 23,3% nel 2022

Analizzando il tempo di navigazione sui principali siti di streaming video che offrono servizi esclusivamente a pagamento nel mese di dicembre 2022, è possibile osservare una flessione del 23,3% rispetto a dicembre 2021. L’analisi circa il tempo complessivamente trascorso dai navigatori sulle diverse piattaforme nel 2022, consente di appurare una flessione del 13% relativamente a Netflix (che da 432 milioni di ore del 2021 passa a 376 milioni di ore). Il tempo speso su Amazon Prime, invece, cresce del 10,9% (da 62 milioni di ore nel 2021 a 69 milioni di ore nel 2022). Analogamente, anche Disney+ e Dazn registrano una crescita delle ore complessive trascorse dagli utenti (che passano, rispettivamente, da 19 a 30 milioni di ore e da 8 a 9 milioni di ore di navigazione complessive nel 2021 e 2022), mentre Now/Sky non mostra variazioni di rilievo (si mantiene intorno ai 3 milioni di ore).

RaiPlay e gli altri player gratuiti

Relativamente alle piattaforme di video on demand (VOD) che offrono servizi gratuiti, con oltre 36,9 milioni di navigatori unici collegati a dicembre 2022, è possibile apprezzare una crescita dell’audience rispetto a dicembre 2021 (+1,1 milione di utenti unici).

Al riguardo, considerando il 2022, si sottolinea come, tra le piattaforme VOD gratuite, quelle maggiormente visitate in termini di utenti unici mensili sono risultate News Mediaset Sites (con 23,7 milioni), Sky TG 24 (con 9,3 milioni) e RaiPlay (8,1 milioni).

Passando all’andamento del tempo di navigazione sui principali siti e applicazioni di streaming video che offrono servizi VOD gratuiti nel mese di dicembre 2022, si registra un decremento delle ore trascorse dagli utenti su tali piattaforme (-3 milioni di ore rispetto a dicembre 2021). L’analisi del tempo complessivamente trascorso dai navigatori sulle singole piattaforme nel 2022, evidenzia come RaiPlay sia la piattaforma maggiormente frequentata con 118 milioni di ore navigate, seguita da News Mediaset Sites con 62 milioni di ore e Sky TG 24 con circa 9 milioni di ore.