Il mercato del video streaming in Europa occidentale continua a crescere e si prepara a superare i 42 miliardi di euro entro il 2029, partendo dai 28,95 miliardi del 2025, con un tasso medio annuo del 10%.
È quanto emerge dal XXII Rapporto di ITMedia Consulting – “Video on Demand in Europe 2026–2029”, in uscita il 30 giugno, che evidenzia una fase di profonda trasformazione strutturale del settore.
I principali indicatori
• Il mercato VOD cresce in media del 10% annuo fino al 2029
• Il segmento SVOD (Subscription Video on Dmand) rallenta progressivamente, pur restando dominante (dal 64% al 59%)
• L’AVOD (Advertising Video on Demand) è il comparto più dinamico, con una crescita del 18% annuo e una quota sul totale mercato in aumento dal 29% al 36%
Una nuova fase per lo streaming
Dopo anni di espansione trainata dagli abbonamenti, il mercato entra in una nuova fase caratterizzata dalla crescente rilevanza della pubblicità e dall’affermazione di modelli ibridi.
“Siamo entrati in una fase diversa del mercato” commenta Augusto Preta, fondatore di ITMedia Consulting. “La crescita non si arresta, ma cambia natura: la pubblicità diventa il principale motore di sviluppo e l’AVOD svolgerà un ruolo centrale nella transizione verso modelli di consumo sempre più legati all’offerta online e al mercato dell’attenzione”.
Il mercato dell’attenzione
Nel nuovo scenario competitivo, il video digitale si inserisce pienamente nel più ampio mercato dell’attenzione, dove piattaforme globali, broadcaster e nuovi player competono per il tempo e per gli investimenti pubblicitari.
👉 La pubblicità ridefinisce gli equilibri economici del settore
👉 I modelli ibridi si affermano come standard
👉 La competizione si estende a nuovi ambiti e nuovi operatori.
Ecosistema e dinamiche competitive
Il rapporto evidenzia inoltre:
• il rafforzamento dei broadcaster tradizionali in chiave digitale
• la crescente importanza dei contenuti locali
• lo sviluppo di partnership tra operatori europei e piattaforme globali
• l’intensificarsi della competizione con player digitali come le piattaforme di video sharing
Struttura del rapporto
Il rapporto, in uscita il 30 giugno, offre un’analisi approfondita del mercato europeo, con:
• focus sui principali operatori globali (Netflix, Amazon, Disney+, Apple, ecc.) e sul mercato europeo
• analisi delle dinamiche tra servizi globali e player locali
• approfondimenti sul modello pubblicitario nello streaming con un case study dedicato a Netflix
• previsioni dettagliate dei ricavi per modello (SVOD, AVOD, TVOD)
• analisi per Paese (Regno Unito, Germania, Francia e altri mercati)
Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui