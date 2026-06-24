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Streaming, ricavi +10% all’anno fino al 2029 in Europa occidentale trainati dalla pubblicità
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Streaming, ricavi +10% all’anno fino al 2029 in Europa occidentale trainati dalla pubblicità

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Streaming, ricavi +10% all’anno fino al 2029 in Europa occidentale trainati dalla pubblicità Internet

Anticipazioni del XXII Rapporto ITMedia Consulting sul VOD in Europe, Il video streaming continua a crescere e si prepara a superare i 42 miliardi di euro entro il 2029, partendo dai 28,95 miliardi del 2025. Augusto Preta, fondatore di ITMedia Consulting. “La crescita non si arresta, ma cambia natura: la pubblicità diventa il principale motore di sviluppo".

Il mercato del video streaming in Europa occidentale continua a crescere e si prepara a superare i 42 miliardi di euro entro il 2029, partendo dai 28,95 miliardi del 2025, con un tasso medio annuo del 10%.

È quanto emerge dal XXII Rapporto di ITMedia Consulting – “Video on Demand in Europe 2026–2029”, in uscita il 30 giugno, che evidenzia una fase di profonda trasformazione strutturale del settore.

I principali indicatori

•             Il mercato VOD cresce in media del 10% annuo fino al 2029

•             Il segmento SVOD (Subscription Video on Dmand) rallenta progressivamente, pur restando dominante (dal 64% al 59%)

•             L’AVOD (Advertising Video on Demand) è il comparto più dinamico, con una crescita del 18% annuo e una quota sul totale mercato in aumento dal 29% al 36%

Una nuova fase per lo streaming

Dopo anni di espansione trainata dagli abbonamenti, il mercato entra in una nuova fase caratterizzata dalla crescente rilevanza della pubblicità e dall’affermazione di modelli ibridi.

“Siamo entrati in una fase diversa del mercato” commenta Augusto Preta, fondatore di ITMedia Consulting. “La crescita non si arresta, ma cambia natura: la pubblicità diventa il principale motore di sviluppo e l’AVOD svolgerà un ruolo centrale nella transizione verso modelli di consumo sempre più legati all’offerta online e al mercato dell’attenzione”.

Il mercato dell’attenzione

Nel nuovo scenario competitivo, il video digitale si inserisce pienamente nel più ampio mercato dell’attenzione, dove piattaforme globali, broadcaster e nuovi player competono per il tempo e per gli investimenti pubblicitari.

👉 La pubblicità ridefinisce gli equilibri economici del settore

👉 I modelli ibridi si affermano come standard

👉 La competizione si estende a nuovi ambiti e nuovi operatori.

Ecosistema e dinamiche competitive

Il rapporto evidenzia inoltre:

•             il rafforzamento dei broadcaster tradizionali in chiave digitale

•             la crescente importanza dei contenuti locali

•             lo sviluppo di partnership tra operatori europei e piattaforme globali

•             l’intensificarsi della competizione con player digitali come le piattaforme di video sharing

Struttura del rapporto

Il rapporto, in uscita il 30 giugno, offre un’analisi approfondita del mercato europeo, con:

•             focus sui principali operatori globali (Netflix, Amazon, Disney+, Apple, ecc.) e sul mercato europeo

•             analisi delle dinamiche tra servizi globali e player locali

•             approfondimenti sul modello pubblicitario nello streaming con un case study dedicato a Netflix

•             previsioni dettagliate dei ricavi per modello (SVOD, AVOD, TVOD)

•             analisi per Paese (Regno Unito, Germania, Francia e altri mercati)

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L'autore

Redazione Key4biz

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