Maxi operazione della Guardia di Finanza contro lo streaming illegale: individuati e sanzionati oltre cento utenti che acquistavano abbonamenti pirata per accedere ai palinsesti di Sky, Dazn, Netflix, Disney+ e Prime Video. Rischiano multe fino a 5.000 euro.

Nuova operazione del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza di Roma contro la pirateria audiovisiva

Giro di vite sulla pirateria audiovisiva. Una nuova operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna e condotta dal Nucleo Speciale Beni e Servizi di Roma, ha portato all’individuazione e alla sanzione di oltre 100 utenti che avevano acquistato e utilizzato servizi di streaming illegale forniti da un “reseller” residente in provincia di Rimini.

Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale, i finanzieri del Gruppo Radiodiffusione ed Editoria hanno ricostruito l’attività del rivenditore romagnolo analizzando i flussi finanziari, tracciando pagamenti bancari e ricariche su carte prepagate riconducibili al soggetto indagato

Una rete criminale estesa, con clienti in 60 province d’Italia

In questo modo sono stati identificati 120 clienti, residenti in 60 diverse province italiane, che versavano un abbonamento mensile per accedere illegalmente ai palinsesti delle principali piattaforme di pay-TV e streaming, tra cui Sky, Dazn, Netflix, Disney+ e Prime Video.

Non si trattava quindi di un fenomeno occasionale, ma di un sistema strutturato: un’organizzazione che, violando la normativa sul diritto d’autore, ritrasmetteva contenuti protetti senza alcuna autorizzazione dei titolari dei diritti, traendone profitto economico.

Chi sono gli utenti coinvolti

Un elemento che emerge con chiarezza è la trasversalità del fenomeno. I clienti sanzionati hanno un’età compresa tra i 20 e i 70 anni e appartengono a categorie professionali eterogenee: lavoratori dipendenti, liberi professionisti, pensionati

È stata riscontrata una particolare concentrazione di utenti nel territorio romagnolo, anche perché la diffusione del servizio illecito avveniva non solo online, ma spesso tramite passaparola e conoscenze dirette

Questo dato conferma un aspetto spesso sottovalutato: la pirateria non è un fenomeno marginale o limitato a specifiche fasce sociali, ma una pratica diffusa che incide sull’intero sistema economico.

Cosa rischiano i clienti

Dal punto di vista giuridico, gli utenti non sono stati accusati di un reato penale, ma sono stati destinatari di una contestazione per violazioni amministrative in materia di tutela del diritto d’autore.

La Guardia di Finanza ha applicato l’articolo 174-ter della legge n. 633 del 1941 (Legge sul diritto d’autore), che punisce chiunque abusivamente utilizzi opere protette. Le sanzioni pecuniarie partono da 154 euro e possono arrivare fino a 5.000 euro nei casi più gravi o di recidiva

A ciascun soggetto è stato notificato un verbale di accertamento e contestazione della violazione riscontrata.

È importante chiarire che la posizione degli utenti finali è distinta da quella degli organizzatori del sistema illecito. Chi gestisce e distribuisce i flussi pirata rischia infatti conseguenze penali ben più gravi, mentre l’utente finale risponde, in questi casi, a titolo amministrativo.

Tuttavia, ciò non significa che la condotta sia “irrilevante”: l’illecita fruizione di contenuti protetti costituisce comunque una violazione della legge.

Perché la pirateria danneggia tutti

La Guardia di Finanza sottolinea che l’illegale fruizione di contenuti audiovisivi provoca un danno economico significativo all’intera filiera: emittenti, produttori, autori, tecnici e lavoratori del settore

Quando si paga un abbonamento pirata, si alimenta un circuito che sottrae risorse all’industria legale, altera la concorrenza e finanzia attività criminali. Non si tratta quindi di una semplice “furbizia” per risparmiare qualche euro al mese, ma di un comportamento che incide sull’economia e sulla tutela del lavoro creativo.

Un segnale chiaro alla criminalità organizzata e a chi sceglie l’illegalità

L’operazione rappresenta un segnale preciso: non solo chi organizza e vende servizi pirata viene perseguito, ma anche chi li utilizza può essere individuato grazie all’analisi dei pagamenti e dei flussi finanziari.

La tecnologia e la cooperazione tra autorità giudiziaria e polizia economico-finanziaria rendono oggi molto più efficace l’attività di tracciamento. L’idea che l’utente finale sia “invisibile” o al sicuro dietro uno schermo è sempre meno realistica.

In definitiva, questa operazione conferma che la lotta alla pirateria non riguarda solo grandi reti criminali, ma coinvolge anche i singoli consumatori. E ricorda a tutti che il rispetto del diritto d’autore non è una formalità, ma una regola fondamentale per garantire legalità, concorrenza leale e tutela del lavoro creativo.

