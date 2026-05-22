Contrasto alla pirateria audiovisiva con perquisizioni e sequestri in Italia, Francia e Germania. Migliaia i soggetti coinvolti. Partite le notifiche delle multe anche agli abbonati. Duilio (Sky): "Chi sceglie lo streaming illegale rischia sanzioni ed espone i propri dati personali a furti e truffe".

Operazione anti-pirateria della Guardia di Finanza per streaming illegale di contenuti di Sky, Dazn, Netflix, Diseny+ e Spotify

Oltre 100 perquisizioni e sequestri in tutta Italia, circa 200 finanzieri impegnati nell’operazione, più di 70 rivenditori individuati, 1.000 utenti già identificati e pronti a ricevere sanzioni fino a 5.000 euro. Sono questi i numeri della vasta operazione contro la pirateria audiovisiva coordinata dalla Procura di Bologna e condotta dalla Guardia di Finanza di Ravenna con il supporto dei Nuclei Speciali Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche e Beni e Servizi.

Nel mirino degli investigatori è finita una rete tecnologica illegale che consentiva l’accesso abusivo ai contenuti di Sky, Dazn, Netflix, Disney+ e Spotify attraverso sistemi evoluti di streaming illegale e IPTV clandestine. Secondo una prima stima effettuata insieme alle società danneggiate, il danno economico complessivo causato negli anni ammonterebbe a circa 300 milioni di euro.

Duilio (Sky): “Chi sceglie la pirateria alimenta la criminalità organizzata e mette a rischio la propria sicurezza”

“Voglio ringraziare la Guardia di Finanza di Ravenna e la Procura di Bologna per questa importante operazione antipirateria che dimostra la crescente efficacia nel contrastare anche le tecnologie più sofisticate. Chi sceglie lo streaming illegale non solo alimenta i profitti milionari di organizzazioni criminali, ma rischia anche sanzioni ed espone i propri dati personali a furti e truffe”, ha dichiarato in una nota Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia.

Identificati i primi 1.000 utenti, che rischiano fino a 5.000 euro di multa

Anche gli utenti finali rischiano conseguenze sempre più concrete. La Procura di Bologna, come anticipato, ha già disposto la notifica delle prime sanzioni nei confronti di mille “abbonati” identificati nel corso delle indagini, con importi che oscillano da 154 fino a 5.000 euro.

Un segnale che evidenzia il cambio di strategia investigativa: non soltanto colpire chi organizza e gestisce le reti illegali, ma anche chi alimenta economicamente il fenomeno attraverso l’acquisto dei servizi pirata.

Una nuova tecnologia pirata e macchine virtuali operative 24 ore su 24

L’indagine, sviluppata anche grazie alla cooperazione internazionale di Eurojust per le attività svolte in Francia e Germania, ha portato alla scoperta di una piattaforma tecnologica ritenuta dagli investigatori particolarmente sofisticata e, per molti aspetti, inedita.

Il sistema, infatti, ruotava attorno a un’applicazione denominata “Cinemagoal”, installata direttamente sui dispositivi degli utenti finali e progettata per collegarsi a server collocati all’estero in grado di decodificare i contenuti audiovisivi protetti.

Secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza, sul territorio italiano erano state predisposte macchine virtuali operative senza interruzioni, 24 ore su 24, con il compito di captare ogni tre minuti i codici originali di abbonamenti regolari intestati però a identità fittizie.

I codici venivano immediatamente ritrasmessi agli utenti del circuito illegale, permettendo così la visione “in chiaro” di partite di calcio, film, serie televisive e contenuti musicali normalmente accessibili solo tramite abbonamento legittimo.

Aggirati i meccanismi di sicurezza

Gli investigatori ritengono che il punto di forza del sistema fosse proprio la capacità di aggirare i meccanismi di sicurezza predisposti dalle piattaforme ufficiali. A differenza delle IPTV illegali più tradizionali, l’utilizzo dell’applicazione non esponeva direttamente l’indirizzo IP del cliente finale, rendendo molto più complessa l’identificazione degli utenti da parte dei sistemi di controllo. Una caratteristica che, secondo gli inquirenti, veniva apertamente utilizzata come leva commerciale dai distributori del servizio.

La rete criminale si basava infatti su una struttura organizzata di oltre 70 rivenditori distribuiti sul territorio nazionale. Erano loro a commercializzare gli abbonamenti illegali con prezzi compresi tra 40 e 130 euro all’anno, a seconda dei pacchetti richiesti.

Criptovalute e pezzotto

I pagamenti avvenivano prevalentemente tramite criptovalute oppure attraverso conti esteri e intestazioni fittizie, strumenti scelti proprio per rendere difficile la tracciabilità del denaro. Una parte dei proventi veniva poi trasferita agli organizzatori della rete.

Nel corso delle indagini è emerso inoltre che accanto al sistema Cinemagoal veniva utilizzata anche la più tradizionale tecnologia IPTV illegale, il cosiddetto “pezzotto”, ormai largamente diffusa soprattutto per la visione abusiva degli eventi sportivi. L’elemento nuovo, però, è rappresentato dall’evoluzione tecnologica raggiunta da queste organizzazioni criminali, capaci oggi di sviluppare infrastrutture digitali avanzate, decentralizzate e internazionali.

Crescono i guadagni dei criminali online, anche grazie alle nuove tecnologie

Il materiale sequestrato durante le perquisizioni è ingente e sarà ora analizzato dagli investigatori per identificare ulteriori soggetti coinvolti e ricostruire nel dettaglio i flussi economici generati dal sistema. Le ipotesi di reato contestate comprendono la pirateria audiovisiva, l’accesso abusivo a sistemi informatici e la frode informatica.

L’operazione conferma come la pirateria audiovisiva non rappresenti più soltanto un fenomeno di illegalità diffusa o di consumo occasionale, ma un vero business criminale ad alta tecnologia. Dietro molti servizi di streaming illegale operano infatti strutture organizzate che utilizzano server esteri, software proprietari, identità fittizie, criptovalute e sistemi avanzati di anonimizzazione della rete. Strumenti che consentono di generare profitti milionari sottraendo risorse all’intera industria dell’audiovisivo.

I danni economici non colpiscono soltanto le grandi piattaforme internazionali, ma tutta la filiera della produzione culturale: emittenti televisive, società di produzione, distributori, tecnici, autori, attori e lavoratori dello spettacolo. Ogni abbonamento illegale riduce infatti le risorse disponibili per finanziare contenuti, eventi sportivi, produzioni cinematografiche e nuove opere audiovisive.

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