Dietro le piattaforme di streaming illegale ci sono reti criminali sofisticate, internazionali e altamente redditizie. Negli USA pronta legge sui site blocking. Il Report di IP House e Digital Citizens Alliance.

Pirateria digitale, il nuovo volto del crimine organizzato: il rapporto IP House-DCA lancia l’allarme globale

La pirateria audiovisiva non è più il fenomeno “artigianale” dei primi anni Duemila, alimentato da comunità di appassionati del file-sharing e da hacker mossi da ideologie libertarie o anti-copyright. Oggi dietro lo streaming illegale si muovono strutture criminali sofisticate, di livello internazionale, capaci di generare enormi flussi di denaro e di intrecciarsi con traffici ben più pericolosi: riciclaggio, frodi finanziarie, narcotraffico e criminalità organizzata.

È questa la tesi centrale del nuovo rapporto “Organized. Piracy. Crime.” pubblicato da IP House e dalla Digital Citizens Alliance (DCA), due organizzazioni impegnate nella tutela della proprietà intellettuale e nella lotta alla pirateria online. Un documento di 42 pagine che punta a ridefinire il modo in cui governi e opinione pubblica percepiscono il fenomeno della pirateria digitale, descritta non più come una semplice violazione del copyright, ma come una vera infrastruttura economica criminale.

L’obiettivo del rapporto è chiaro: dimostrare che gran parte delle moderne reti di IPTV illegali e delle piattaforme di streaming pirata soddisfano ormai le definizioni internazionali di “crimine organizzato” elaborate da organismi come Interpol, Europol e Nazioni Unite.

Le multinazionali del crimine offrono il “Piracy as a Service”

Il documento segna una cesura netta rispetto al passato. Nel 2009 i grandi siti pirata erano spesso gestiti da singoli individui o piccoli gruppi di tecnici e appassionati di condivisione digitale. La pirateria aveva una dimensione quasi “comunitaria”, fondata su forum, reti peer-to-peer e culture anti-establishment.

Secondo IP House, oggi quello scenario è radicalmente cambiato: “La pirateria non è più quella di una volta. Si è evoluta in qualcosa di molto più strutturato e sofisticato”, ha scritto l’organizzazione su LinkedIn presentando il rapporto.

La trasformazione più evidente riguarda il modello industriale, ha spiegato Ernesto Van der Sar in un articolo su Torrent Freak. Le moderne reti IPTV illegali operano con logiche da franchising globale: esistono piattaforme centrali che forniscono infrastrutture tecnologiche, software, flussi video piratati e sistemi di gestione completi a una rete di rivenditori locali. Una vera e propria “Piracy as a Service”.

Il rapporto cita come esempio emblematico il caso Xtream Codes, piattaforma smantellata nel 2019 e considerata una delle principali infrastrutture mondiali per la gestione dei servizi IPTV illegali. Secondo gli autori, il sistema funzionava come una rete distribuita: gli operatori all’ingrosso vendevano kit chiavi in mano a migliaia di reseller, mantenendo però separato e protetto il nucleo centrale dell’organizzazione.

Una struttura compartimentata che, secondo il rapporto, ricorda da vicino i modelli organizzativi della criminalità transnazionale.

Il caso “Kratos”: 22 milioni di utenti e sequestri milionari

Il caso simbolo della nuova dimensione industriale della pirateria è l’operazione europea “Kratos”, condotta nel novembre 2024.

L’operazione ha colpito una rete IPTV illegale che, secondo gli investigatori, serviva circa 22 milioni di abbonati in diversi Paesi europei. Numeri giganteschi, che mostrano quanto il mercato dello streaming illegale sia diventato globale e altamente redditizio.

Le autorità coinvolte nei raid in undici Paesi hanno sequestrato: 1,9 milioni di dollari in criptovalute; 46 mila dollari in contanti; oltre a droga e armi.

Per IP House e DCA questi elementi rappresentano una prova concreta dell’interconnessione tra pirateria digitale e altre attività criminali tradizionali.

Il rapporto sottolinea infatti come le moderne piattaforme IPTV illegali siano ormai strutture economiche ad alta redditività, capaci di produrre liquidità immediata e difficilmente tracciabile grazie all’uso delle criptovalute.

Streaming illegale in Italia: “chi paga le IPTV pirata finanzia la Camorra”

L’Italia occupa una posizione centrale nel rapporto, sia per la diffusione della pirateria IPTV sia per i presunti collegamenti con la criminalità organizzata. Gli autori richiamano le dichiarazioni di un ex operatore pirata divenuto informatore, intervistato dalla televisione italiana, secondo cui “chi paga le IPTV pirata finanzia la Camorra”.

Un’affermazione forte, che il rapporto utilizza per sostenere la tesi secondo cui il mercato dello streaming illegale rappresenterebbe una fonte di finanziamento per organizzazioni mafiose.

Va precisato che i collegamenti diretti tra mafia e IPTV illegale sono spesso difficili da documentare integralmente attraverso atti pubblici o sentenze definitive. Tuttavia, da anni magistratura e forze dell’ordine italiane evidenziano come le organizzazioni criminali abbiano progressivamente investito nelle attività digitali illegali, considerate meno rischiose e altamente profittevoli rispetto ai traffici tradizionali.

La pirateria audiovisiva offre infatti diversi vantaggi alle organizzazioni criminali: margini economici elevati; bassi costi operativi; anonimato tecnologico; utilizzo di server esteri; pagamenti in criptovalute; difficoltà investigative internazionali.

Il rapporto cita anche l’operazione spagnola “Operation Fake”, che avrebbe smantellato un’organizzazione IPTV coinvolta non solo nel furto di contenuti audiovisivi, ma anche in: mining illecito di criptovalute; frodi immobiliari; traffico di droga; riciclaggio di denaro.

È proprio questa convergenza criminale a rappresentare il cuore dell’allarme lanciato dal documento.

Gli Stati Uniti preparano la stretta: arriva il tema del site blocking

La parte finale del rapporto guarda direttamente a Washington. IP House e DCA chiedono al Congresso degli Stati Uniti di introdurre norme sul “site blocking”. Una misura già adottata, secondo il rapporto, in oltre 50 Paesi.

Il site blocking (o blocco dei siti) è una misura di contrasto alla pirateria che consiste nell’impedire agli utenti l’accesso a piattaforme online che trasmettono illegalmente contenuti protetti da copyright. Questa tecnica si basa sull’intervento dei fornitori di servizi Internet (ISP), ai quali viene ordinato di inibire la connessione verso specifici indirizzi IP o nomi di dominio (FQDN) segnalati come fonti di contenuti illeciti.

La proposta arriva in un momento particolarmente delicato: negli Stati Uniti è infatti in discussione un progetto bipartisan e bicamerale che potrebbe introdurre nuovi strumenti contro la pirateria online.

Secondo Jan van Voorn, CEO di IP House, “il blocco dei siti non rappresenta una soluzione definitiva, ma uno strumento fondamentale per ridurre i ricavi delle organizzazioni criminali”.

“Tagliare una fonte di reddito altamente profittevole e a basso rischio significa colpire il modo in cui queste reti monetizzano la pirateria”, sostiene van Voorn.

Il rapporto propone inoltre: pene più severe; nuovi obblighi per i circuiti di pagamento; maggiori poteri al Dipartimento del Tesoro americano; la possibilità di classificare alcune reti pirata straniere come “primary money laundering concerns”, cioè soggetti ad alto rischio di riciclaggio.

Il messaggio finale del rapporto è inequivocabile: considerare ancora oggi la pirateria digitale come un fenomeno marginale o “senza vittime” significa sottovalutare profondamente la sua evoluzione. Dietro molte piattaforme di streaming illegale non ci sono più semplici smanettoni o piccoli gruppi di appassionati, ma reti economiche criminali sofisticate, internazionali e altamente redditizie.

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