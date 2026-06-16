Streaming, Fox acquista Roku per 22 miliardi di dollari

Fox News acquista la piattaforma Roku

Dopo i colossi del calibro di YouTube, Netflix, Prime, Disney+ e HBO, c’è Roku tra le piattaforme streaming più seguite negli Stati Uniti. In un comunicato ufficiale, Fox News ha annunciato un’offerta di circa 22 miliardi di euro per il suo acquisto.

L’accordo, che è stato definito come concluso, prevede l’acquisto di Roku da parte di Fox per 160.000 dollari per azione, “in una combinazione di contanti e azioni ordinarie di classe A di FOX”.

L’operazione potrebbe fare del Gruppo Fox il terzo operatore televisivo statunitense per quota di pubblico, aggiungendo oltre 100 milioni di famiglie abbonate allo streaming a livello globale: “Con un’interessante combinazione di contenuti sportivi, di informazione e di intrattenimento, oltre ai servizi di streaming Tubi e The Roku Channel”.

Secondo Reuters, la principale fonte di reddito di Roku è la pubblicità, con 613 milioni di dollari incassati nel primo trimestre di quest’anno, in aumento del 27% rispetto all’anno precedente.

Fox accelera la strategia digitale

“Questa combinazione trasformerà l’ambito della nostra azienda in settori verticali ad alta crescita e produrrà un cambiamento radicale nel nostro profilo di crescita complessivo. E stiamo portando a termine questa acquisizione da una posizione di solidità finanziaria, mantenendo il nostro bilancio con rating di investimento e garantendo ai nostri azionisti un programma ininterrotto di restituzione del capitale sotto forma di riacquisto di azioni proprie e dividendi. Roku è stata pioniera dello streaming TV e lo ha trasformato in una piattaforma CTV leader”, ha dichiarato in una nota Lachlan K. Murdoch, presidente esecutivo e amministratore delegato di Fox Corporation.

In base ai termini dell’accordo, alla chiusura dell’operazione gli attuali azionisti di Fox deterranno circa il 73% della nuova società risultante dalla fusione, mentre agli azionisti di Roku farà capo il restante 27%. L’operazione è stata approvata all’unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le aziende.

Secondo Fox, l’acquisizione consentirà di rafforzare il profilo di crescita di lungo periodo del gruppo, accelerandone la strategia digitale, con un impatto positivo sul flusso di cassa libero per azione già entro il secondo anno successivo al completamento della transazione. Il gruppo stima inoltre sinergie di costo annuali a regime per circa 400 milioni di dollari, cui si aggiunge un potenziale incremento dei ricavi derivante dall’integrazione delle attività.

I numeri dell’accordo

Per finanziare la componente in contanti dell’operazione, Fox farà ricorso a una combinazione di nuova finanza a debito e liquidità disponibile. A supporto della transazione, la società ha già ottenuto da Morgan Stanley Senior Funding un finanziamento ponte interamente garantito da 12 miliardi di dollari.

Al completamento dell’operazione, il rapporto di indebitamento netto pro forma è atteso intorno a 2,8 volte l’Ebitda, tenendo conto di un riconoscimento pari al 50% delle sinergie di costo previste. Ulteriori dettagli sulla struttura finanziaria dell’operazione saranno resi noti nei documenti che le due società presenteranno alla Securities and Exchange Commission (SEC).

Secondo quanto comunicato da Fox, Roku continuerà a funzionare come piattaforma indipendente, rimanendo il principale punto di accesso per gli spettatori che desiderano guardare Netflix e YouTube sui propri televisori.

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