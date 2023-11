Streaming e Tv, addio al geoblocking?

Streaming e TV. Abbiamo scoperto che l’intero settore audiovisivo è con il fiato sospeso per le sorti del geoblocking di film, contenuti audiovisivi e sportivi. Fra due settimane è in programma un voto chiave in plenaria, che potrebbe aprire la strada alla fine del geoblocking per le emittenti e le piattaforme di streaming nella Ue.

Che giornata è stata?

WhatsApp. La Francia l’ha vietato ai ministri, imponendo un’app francese.

SmartTv. In Australia nuove regole sulla ‘prominence’. E in Italia?

