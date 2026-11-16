La nuova strategia punta a ridurre le dipendenze dai fornitori extra-UE, federare le infrastrutture centrali e territoriali e preparare il cloud pubblico all’intelligenza artificiale. La sfida sarà trasformare gli indirizzi in investimenti, regole e servizi migliori.

Il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), presieduto dal sottosegretario all’Innovazione tecnologica Alessio Butti, ha approvato la Strategia Cloud Italia 2027-2029. Il documento traccia la rotta per le infrastrutture digitali della Pubblica amministrazione nei prossimi tre anni e si inserisce nel dibattito europeo sulla sovranità tecnologica. L’entrata in vigore è prevista nel 2027, dopo il passaggio in Conferenza unificata.

Secondo quanto riportato nel comunicato del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il piano si basa sui risultati della strategia precedente e del PNRR: oltre 13mila enti pubblici hanno aderito al programma di migrazione al cloud qualificato. “È un risultato rilevante”, si legge nella nota, ma il numero delle adesioni, da solo, non dice quanto siano moderni i servizi migrati, quanto siano interoperabili né quanto siano diminuiti i costi e i rischi di dipendenza. La nuova fase dovrà misurare anche questi aspetti.

1. Ridurre la dipendenza tecnologica dai fornitori extra-UE

Il primo obiettivo del piano è rafforzare l’autonomia tecnologica della PA promuovendo soluzioni europee e open source e mappando le dipendenze dai fornitori extra-UE. La direzione è strategica: per proteggere dati e servizi pubblici non basta scegliere dove ospitarli; contano anche chi controlla le tecnologie, chi può accedervi e quanto sia realistico cambiare fornitore.

La strategia, però, dovrà chiarire come tradurre l’indirizzo in criteri per acquisti e contratti pubblici. Serviranno standard verificabili, piani di uscita dai servizi proprietari e competenze per gestire alternative tecnologiche. La sovranità digitale non si ottiene con una dichiarazione di principio: richiede opzioni praticabili e investimenti continuativi.

2. Federare il cloud nazionale e valorizzare i territori

Il secondo obiettivo è costruire un ecosistema federato che integri il Polo Strategico Nazionale (PSN) con le infrastrutture territoriali ritenute adeguate. Il modello mira a far cooperare nodi centrali e locali, favorendo interoperabilità, prossimità dei servizi e riuso degli investimenti già sostenuti da Regioni ed enti.

È un’impostazione che può ridurre la concentrazione delle risorse e valorizzare competenze locali, ma una rete di infrastrutture diverse è più complessa da governare di un sistema uniforme: occorrono regole comuni su sicurezza, prestazioni, continuità operativa e responsabilità. Sarà decisivo stabilire quali infrastrutture territoriali possano entrare nel modello e con quali requisiti, evitando di mantenere strutture costose o difficili da proteggere solo per non abbandonare investimenti pregressi.

3. Proseguire la migrazione e modernizzare i servizi

Il terzo obiettivo è proseguire la modernizzazione dei servizi pubblici in ottica cloud, comprese le piattaforme nazionali, con una gestione più efficiente e sostenibile delle risorse. La migrazione, tuttavia, è un mezzo: il risultato per cittadini e imprese dovrebbe essere una PA “più semplice” da usare, con servizi affidabili e procedure meno frammentate.

Per questo la valutazione non può fermarsi al numero di amministrazioni o applicazioni migrate. Servono indicatori su qualità, tempi, disponibilità dei servizi, “costi complessivi” e consumi energetici. Il comunicato non specifica dotazioni finanziarie, scadenze intermedie o metriche di risultato: elementi necessari per capire come verrà attuato il piano e con quali priorità.

4. Preparare il cloud pubblico all’intelligenza artificiale

Il quarto obiettivo riguarda l’intelligenza artificiale. La strategia prevede una piattaforma “IA-abilitante”, infrastrutture centrali e territoriali adeguate, pianificazione della capacità di calcolo, modelli sicuri e ampliamento del catalogo open source.

Il cloud può offrire alla PA una base comune per sperimentare e distribuire servizi di intelligenza artificiale, ma il calcolo necessario, ormai lo abbiamo capito, richiede energia, capacità tecnica e una governance attenta dei dati. Sarà importante chiarire quali applicazioni siano prioritarie, come saranno valutati sicurezza e affidabilità dei modelli e quali dati potranno essere utilizzati. Senza queste scelte, il rischio è costruire infrastrutture senza un piano altrettanto chiaro per i servizi che dovrebbero sostenere.

Attuazione: il banco di prova della strategia

Il Dipartimento per la trasformazione digitale accompagnerà le amministrazioni e dovrà rafforzare le competenze pubbliche su cloud, dati e AI. Il confronto con ACN, Agid, Regioni, Comuni, Province e gestori infrastrutturali, incluso il PSN, offre una base istituzionale ampia e questo è un dato positivo. Ora servono responsabilità definite, risorse, tappe verificabili e trasparenza sui risultati.

La Strategia Cloud Italia è quindi un passaggio importante per la transizione digitale e la competitività del Paese. La sua efficacia dipenderà dalla capacità di convertire gli obiettivi in infrastrutture interoperabili, minori dipendenze tecnologiche e servizi pubblici migliori e accessibili, senza confondere la migrazione al cloud con il completamento della trasformazione digitale (di cui da troppi anni si parla).

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