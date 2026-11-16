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Stop truffe telefoniche, la guida di Enel e Polizia di Stato

Stop truffe telefoniche, la guida di Enel e Polizia di Stato

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Stop truffe telefoniche, la guida di Enel e Polizia di Stato Omnibus

Nasce la brochure antitruffa: una guida pratica per riconoscere i raggiri e le truffe telefoniche più frequenti, adottare adeguate abitudini di prevenzione e attivare i canali di contatto ufficiali.

Prosegue con una nuova iniziativa a tutela dei consumatori l’attuazione del Protocollo d’intesa siglatotra Enel e la Polizia di Stato per rafforzare la prevenzione, il contrasto dell’illegalità e la collaborazione su temi strategici per il Paese, a partire dalla sicurezza informatica. 

Dal successo del panel “Truffe on-line – Energia in sicurezza: alleanze istituzionali a tutela del consumatore”, realizzato in occasione del 174° anniversario della Polizia di Stato, nasce la brochure antitruffa: una guida pratica per riconoscere i raggiri e le truffe telefoniche più frequenti, adottare adeguate abitudini di prevenzione e attivare i canali di contatto ufficiali. E’ disponibile da questa settimana nei negozi Enel, dove sono in programma anche gli Energy Bar: incontri aperti ai clienti per spiegare dal vivo come riconoscere le principali truffe e come proteggersi. 

La trasformazione digitale ha semplificato l’accesso ai servizi, ma ha anche aumentato l’esposizione a truffe online, phishing, vishing (truffa telefonica in cui i malintenzionati effettuano una chiamata vocale o un messaggio audio spacciandosi per soggetti affidabili) e pratiche commerciali scorrette. Spesso i truffatori si presentano come operatori Enel per ottenere dati personali, codici di accesso o pagamenti, oppure per far firmare contratti mai richiesti. 

Le nuove regole e i filtri anti-spoofing hanno rafforzato la protezione dei consumatori e bloccato milioni di chiamate con numeri italiani falsificati. Il rischio, però, non è scomparso: per questo è importante riconoscere da subito i segnali sospetti e avviare immediatamente le verifiche. Nella nuova brochure sono elencati tutti i tentativi di truffa, anche i più sofisticati, gli strumenti più innovativi per avviare i controlli e le azioni da compiere se si sospetta un raggiro. 

Questa attività congiunta mette insieme l’esperienza della Polizia di Stato nel contrasto alle frodi e la conoscenza di Enel dei tentativi di truffa che utilizzano impropriamente il proprio marchio. L’obiettivo è aiutare le persone a riconoscere immediatamente i segnali di rischio e sapere subito a chi rivolgersi.

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L'autore

Redazione Key4biz

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