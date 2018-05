Stop alle password facili (come 1234567), 5 consigli per quelle sicure

Il World Password Day non ha ancora convinto la maggior parte degli utenti online a stare al passo con i tempi e rafforzare le loro password. Questa guida offre una serie di suggerimenti per aiutare a crearne di sicure.

Come ogni anno, il primo giovedì di maggio si festeggia il World Password Day 2018, una ricorrenza promossa da un consorzio di aziende operanti nel settore della cybersecurity per aumentare la consapevolezza delle persone sulla sicurezza dei propri account online.

Ill 2017 è stato l’annus horribilis della sicurezza informatica, travolto dalla diffusione dei ransonware WannaCry e NotPeya, dall’esplosione del phishing e dalle truffe online.

La causa principale delle falle nel settore cybersecurity resta il fattore umano, come evidenziato nell’ultimo report di Proofpoint “Human Factor 2018″, dove gli hacker lavorano sempre più per cercare di sfruttare le persone e le loro debolezze per il furto di denaro e dati. Debolezze appunto, perché le persone sono la vera causa dei principali attacchi informatici.

Nonostante questa bella iniziativa di sensibilizzazione, il World Password Day non ha ancora convinto la maggior parte degli utenti online a stare al passo con i tempi e rafforzare le loro password.

Questa guida offre una serie di suggerimenti per aiutare a crearne di sicure che possano dissuadere anche gli hacker più determinati e mantenere tutte le nostre informazioni personali al sicuro.

Per favore non utilizzate la password 1234567

Le password sono i custodi fondamentali delle nostre identità digitali, permettendoci di accedere ad acquisti online, appuntamenti, attività bancarie, ai social media e alle comunicazioni personali.

Molte persone usano password semplici, come; ‘1234567’, ‘qwerty’ e anche ‘password.’ (Vedi le peggiori password del 2017). Tuttavia, usando programmi di cracking delle password, gli hacker possono violare queste molto facilmente. Questi programmi fanno supposizioni multiple ad alta velocità fino a quando la password non è completamente decifrata. Il programma potrebbe richiedere alcuni minuti o anni; tutto dipende dalla complessità della password. Se la password è semplice, può essere violata in pochi secondi.

5 consigli per password davvero sicure:

Creare Password Forti. Le password sono le chiavi della nostra vita digitale, per questo dobbiamo sforzarci di creare password forti e uniche per evitare accessi indesiderati. Sarebbe bene evitare password comuni e facili come cognomi, animali domestici o compleanni. Molti siti web e applicazioni chiedono di includere una combinazione di numeri, lettere minuscole e maiuscole e simboli e c’è un buon motivo: più la password è complessa, più sarà difficile “crackarla”.

Una password unica per ogni account. Utilizzando password diverse per i propri account online, si può evitare che tutti i propri account diventino vulnerabili in caso di un attacco hacker che coinvolga uno di essi. Potrebbe sembrare difficile mantenere così tante password, ma in questo modo potremo mantenere i nostri account online protetti.

Per semplificare, utilizzare un gestore di password. Un software di gestione delle password aiuterà a creare password complesse e robuste, senza il fastidio di ricordarle a mente, per accedere automaticamente ai siti web preferiti.

Mantenere segrete le password. Le amicizie possono subire alti e bassi o addirittura finire di punto in bianco. Il modo migliore per mantenere segrete le proprie password è quello di tenerle per sé.