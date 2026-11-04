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Stop a data center e AI, la nuova arma dem per le presidenziali 2028
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Stop a data center e AI, la nuova arma dem per le presidenziali 2028

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Stop a data center e AI, la nuova arma dem per le presidenziali 2028 Internet

Più di 130 campagne locali, circa 60 milioni di dollari in pubblicità e un messaggio che lega le grandi aziende tecnologiche al caro vita, ai favori politici e ai tagli fiscali. Per il Partito democratico, la responsabilità tecnologica può diventare un terreno decisivo verso le presidenziali del 2028.

Nel pieno della corsa all’AI i democratici americani puntano tutto sugli spot anti-tech

I democratici americani hanno trasformato Big Tech, data center e intelligenza artificiale (AI) in temi da campagna elettorale. Non solo per queste midterm, ma soprattutto in ottica di vittoria alle presidenziali americane del 2028.

Non è più soltanto una battaglia per regolare le piattaforme o contenere i rischi dell’AI: è un tentativo di collegare la crescita del potere tecnologico alle preoccupazioni quotidiane degli elettori, tra bollette, acqua, lavoro, sanità e costo della vita, associando con enfasi le Big Tech ai repubblicani di Donald Trump.

È la strategia messa a fuoco dal Tech Oversight Project nell’analisi The AI Election, condivisa in anteprima con la testata Semafor. Secondo il report, nel ciclo elettorale in corso, 136 competizioni federali e per la poltrona di governatore hanno visto messaggi pubblicitari sulla responsabilità delle imprese tecnologiche per la costruzione delle nuove infrastrutture digitali e lo sviluppo delle tecnologie di frontiera.

Le campagne democratiche avrebbero usato questo argomento a un ritmo superiore di oltre quattro a uno rispetto a quelle repubblicane. Una stima citata nel rapporto porta la spesa complessiva per gli annunci a circa 60 milioni di dollari.

La portata del cambiamento emerge dal confronto con il passato: tra il 2020 e il 2024, osserva il rapporto, democratici e alleati avevano diffuso appena due annunci che citavano Big Tech. Ora il tema compare anche in alcune delle sfide più dure: nel 74% dei distretti alla Camera, individuati dai democratici come obiettivi di conquista, nell’86% delle gare senatorie in bilico e in tutte quelle per governatore classificate allo stesso modo.

Data center, tasse e costo della vita: la cornice democratica

La campagna non si limita a denunciare i rischi dell’intelligenza artificiale. Il suo perno è politico: le grandi aziende tecnologiche avrebbero ottenuto accesso privilegiato a Washington, agevolazioni fiscali e un trattamento favorevole dall’amministrazione Trump e dai repubblicani al Congresso, mentre famiglie e comunità locali sostengono i costi dell’espansione dei data center.

Gli annunci, ricostruisce il Tech Oversight Project, accusano le infrastrutture di consumare acqua e suolo agricolo, di aggravare i costi energetici o di ricevere benefici pubblici senza adeguate contropartite. Altri associano i finanziamenti dei gruppi tecnologici e le relazioni dei dirigenti con Trump a una “Washington piegata agli interessi delle imprese”. La critica si allarga poi, inevitabilmente, all’AI: dalla sicurezza dei minori alle possibili ricadute sull’occupazione, fino all’uso di sistemi automatizzati nella sanità e alla cosiddetta “speculazione sui prezzi” guidata dagli algoritmi.

È un cambio di posizionamento che merita attenzione. Negli ultimi anni il rapporto tra industria tecnologica e Partito repubblicano si è fatto più stretto: il rapporto cita i finanziamenti alla cerimonia d’insediamento di Trump, il sostegno alle sue iniziative e i vantaggi fiscali inseriti nella legge di bilancio repubblicana. I democratici provano a usare questa vicinanza come una “responsabilità politica” della parte opposta, contrapponendo gli interessi dei cittadini a quelli di aziende percepite come troppo influenti.

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Un vantaggio per il 2028?

Il Report invita i democratici a non tornare alla “normalità” di Washington, alle raccolte fondi nella Silicon Valley (che tanto andavano di moda negli anni passati) e a un approccio permissivo verso le imprese. Il messaggio, sostiene, il fronte dem potrebbe consolidare “un vantaggio elettorale” e mobilitare la base in vista delle presidenziali del 2028. Ma la previsione è ardua, vista la distanza e quindi tutta da verificare già subito dopo le midterm: di concreto c’è solo che la diffusione degli annunci dimostra che il tema è entrato nella strategia delle campagne e tocca dal vivo una certa insofferenza dell’opinione pubblica verso le tecnologie di frontiera e le loro infrastrutture.

Il rischio per i democratici è che una critica efficace alla concentrazione del potere tecnologico scivoli in un’opposizione indistinta all’AI e alle infrastrutture digitali. Per sostenere la propria credibilità, il partito dovrà spiegare non solo chi paga i costi della trasformazione, ma anche quali regole, obblighi e benefici propone. Perché sappiamo bene che queste tecnologie di punta sono ormai tra noi e nessuno ha in mente di farne a meno, si tratta però di saperle governare, regolare e controllare. Se i dem riusciranno a farlo, la tecnologia potrebbe diventare per il 2028 ciò che altri temi economici sono stati nelle precedenti campagne: un modo concreto per raccontare chi governa il futuro.

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L'autore

Flavio Fabbri

Giornalista e analista dei mercati digitali. Uso l’AI come strumento di lavoro per ricerca, verifica e produzione di contenuti.

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